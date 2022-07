Cristián Caamaño recula, le pone una fichita a Universidad de Chile para el Superclásico y avisa: "No va ser tanta la superioridad de Colo Colo"

Con la confirmación de la realización del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo este domingo en el Estadio Fiscal de Talca, ambos equipos se preparan con distintas ambiciones para enfrentar uno de los partidos más atractivos del fútbol chileno.

El Cacique buscará ante la U estirar la supremacía en este tipo de partidos frente a su archirrival y consolidarse en la punta del Campeonato Nacional 2022, mientras que Diego López y sus dirigidos quieren bajar al puntero para empezar a ilusionarse con puestos de Copa Sudamericana y dejar la parte baja atrás.

En el día de ayer, Cristián Caamaño dijo que la U no tenía por donde y que Colo Colo iba a ganar y, si bien mantuvo sus palabras, ahora en ESPN le puso una pequeña fichita a la U argumentando que ha acortado distancias con el Cacique y que el mismo equipo de Gustavo Quinteros no es el mismo.

La U quiere cortar la mala racha ante su archirrival. | Foto: Agencia UNO

“A diferencia de la primera rueda que fui muy categórico y dije que iba a ser un baile, yo creo que no va ser un baile este domingo, no va ser tanta la superioridad de Colo Colo”, dijo de entrada el comunicador.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “En ese tiempo no estaba peor que con Escobar (Santiago), la U tiene cosas mejor que con Escobar y Colo Colo tampoco es el mismo; no tiene a Solari (Pablo), Costa (Gabriel) ni Amor (Emiliano), no es el mismo Colo Colo”.

“Aún así, sigue siendo enormemente favorito Colo Colo, va a ganar creo yo, pero no va ser tanta la diferencia como en ese partido que iba 3-0 a los quince minutos y debió haber sido goleada histórica”, remató.

Azules y albos se verán las caras desde las 13:30 horas este domingo en el Fiscal de Talca animando uno de los compromisos que sacará chispa esta fecha, el cual contará solo con público universitario y sin hinchada visitante.