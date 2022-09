El entrenador nacional, Cristián Leiva dialogó con Radio Futuro y se refirió a las posibiliades que tiene para ser DT de la U, a lo que el ex estratega de Iquique no se cierra a nada y se ilusiona

Tensos momentos son los que se viven en Universidad de Chile, en donde tras la pobre igualdad sin tantos ante el colista del fútbol chileno, Coquimbo Unido, los Azules cortaron la relación con Diego López y lo cesaron de su puesto de entrenador tras sus malos resultados, en donde Sebastián Miranda será quien tome su puesto.

Uno de los nombres que durante mucho tiempo ha sonado para el ‘Romántico Viajero’ ha sido la del estratega nacional, Cristián Leiva, quien dialogó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y salió al paso de los rumores que lo han vinculado con la U, en donde esclareció aquello.

“Lo que pasa es que yo estoy vinculado a la U, yo hice diez años de mi vida en esa institución, me formé como jugador y como persona, después me formé como entrenador, porque yo estuve dirigiendo cinco años a la Universidad de Chile”, partió señalando Leiva.

Ante la reciente salida del estratega uruguayo, el ‘Flaco’ confesó que para esta oportunidad nadie de la directiva de la U se contactó con él para poder ser una opción, pero que para él sería un gran orgullo y desafío el poder tomar el fierro caliente del puesto de entrenador en el conjunto Laico en estos momentos.

Cristián Leiva se encuentra sin club en estos momentos | Foto: Agencia Uno

“Soy súper sincero, en esta pasada a mí no me llamaron directamente, pero yo converso siempre con la gente de la U, no soy un desconocido para la U y es por eso que repito lo mismo, en algún momento los caminos se van a cruzar y yo estoy abierto. Son desafíos en la vida, los diez años que pase en la institución, soy un agradecido y en este momento que es difícil, claro que uno quiere aportar y es tu trabajo”, explicó a Radio Futuro.

Finalmente, Leiva fue consultado ante una hipotética posibilidad de poder ser el asistente de Sebastian Miranda en la banca de la U, a lo que tampoco se niega ya que, dentro de su gran experiencia, ha podido oficiar en esta área y pudo trabajar con grandes entrenadores en su carrera.

“Ahí entramos en el fútbol ficción, pero yo trabajé de ayudante de Bernardo Redin en una sub 23, segundo ayudante en la Copa América con Reinaldo Rueda, fue tercero con Juan Antonio Pizzi, fui técnico principal en Sudamericanos y Mundiales. Yo nunca me he cerrado nunca a nada, seguramente cuando lleguen las oportunidades concretas, para no hacer ficción, uno lo va analizar y eso pasa siempre por las convicciones y momento en el que uno está”, cerró.