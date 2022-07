El ex jugador de fútbol y ahora panelista de programas deportivos, Dante Poli, se refirió a la nueva caída de Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2022 ante O'Higgins y aseguró que aún pueden venir cosas peores, pese a que, según él, ha mejorado en el juego en sus últimos compromisos.

Universidad de Chile no lo pasa nada de bien en el Campeonato Nacional 2022 después de la agónica derrota que sufrió a manos de O’Higgins en el epílogo en Rancagua, compromiso que dejó muy comprometido a los azules en la parte baja de la tabla.

La victoria de Coquimbo Unido sobre Deportes La Serena en el clásico de la cuarta región hizo que la U, en la antesala de enfrentar a Colo Colo -clásico rival que no derrota desde un lejano 2013- se encuentre a tan solo cinco unidades de puestos de descenso.

Uno que no ve para nada bien el futuro de la U es Dante Poli, ex jugador de fútbol identificado con Universidad Católica quien en ESPN comentó el devenir azul y fue lapidario en avizorar lo que le depara al conjunto dirigido por el uruguayo Diego López.

La U se quedó con las manos vacías ante O'Higgins. | Foto: Agencia UNO

“Yo soy crítico con lo que está haciendo la U y desde su fragilidad, desde lo que viene, no sé si tanto de la manera de jugar, he visto peores versiones de la Universidad de Chile”, comenzó diciendo Poli.

Bajo esa misma línea, asegura que la U ha mostrado ‘algo’ en el último tiempo: “Me da la impresión de que en los últimos tres partidos algo me mostró. Yo me resigno a creer que nos conformamos con poco con Universidad de Chile, pero desde el sistema y la manera de jugar, desde el desarrollo, más encima se suma la expulsión de Brun, la ausencia de Ojeda y que Domínguez capaz que no llegue por desgarro”.

En el cierre, asegura que se viene un futuro negro para los azules, diciendo que “Se viene un futuro muy complicado con lo estrecho que está la tabla de ubicaciones con equipos que ganaron. No es un buen escenario para la U, pero ha mostrado señales de recuperación en el juego que no implica demasiado y no le da garantías para conseguir buenos resultados”.

El próximo compromiso de Universidad de Chile será recibir a Colo Colo -todo indica que sería en Talca- en una nueva versión del Superclásico donde enfrentarán al puntero del Campeonato Nacional 2022 con la obligación de dejar los tres puntos para no seguir sufriendo en la parte baja.