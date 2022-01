Al ex directivo de la U no le gustó para nada la forma que se estaban tomando las decisiones en el nuevo directorio de Azul Azul.

Eduardo Schapira habla de su salida de Azul Azul y lo compara con una empresa: "A mi no me interesa ser parte del directorio de Copec"

Un verdadero terremoto es lo que aconteció ayer en las instalaciones del Centro Deportivo Azul, luego de las salidas de Daniel y Eduardo Schapira del directorio de Azul Azul, todo por diferencias en la forma que se están tomando actualmente las decisiones en el club universitario.

Recordar que los hermanos Schapira son los segundos máximos accionistas de la U, llegaron al directorio en el 2013, y ambos participaron en la Comisión Fútbol del Romántico Viajero.

Fue Eduardo quien salió al paso a la salida y se fue en picada en contra del nuevo directorio de Azul Azul, incluso, lo comparó con una de las empresas más importantes de Chile.

"Tomamos esta decisión porque no compartimos esta forma de administración del club. Lo principal es que esto es un club de fútbol y a nosotros nos interesa participar en el club de fútbol, no un McDonald's u otra empresa similar", comenzó diciendo el menor de los Schapira en el programa "Hablando de la U" de 100% Azules.

"El directorio nuevo no es un directorio de futbol. Vienen de un mundo financiero, más corporativo, tiene una lógica más administrativo. Este directorio perfectamente puede ser el directorio de Copec y a mi no me interesa ser parte del directorio de Copec", agregó.

Mucho se ha hablado de una posible rivalidad con Cristián Aubert en la dirigencia azul, a lo que Schapira remarcó que "con Aubert no tengo problema, es hincha de la U, sus hijos son hinchas de la U. Yo no sé cual es la relación de Aubert con Sartor. A Aubert se le encomendó la parte administrativa y a Roggiero la parte fútbol".

"No tenemos pensado nada con las acciones. Para nosotros esto no es un negocio, para nosotros la U no es un negocio", cerró.