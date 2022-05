Corría el año 2007 cuando Chile se encontraba en Venezuela disputando la Copa América de dicho país y, tras igualar ante México sin goles en la última jornada del Grupo B, La Roja se clasificó para la siguiente etapa tras clasificar como uno de los mejores terceros del certamen.

Fue esa misma noche la que desencadenó en una serie de actos de indisciplina por parte de jugadores de La Roja, quienes se vieron envueltos en polémicas con personal del hotel en Puerto Ordaz donde se estaban alojando.

Quince años después del famoso “Puertordazo”, Jorge Valdivia -quien fuera señalado como uno de los mayores responsables por los actos de indisciplina en el hotel- sacó la voz con el periodista Jean Philippe Cretton en Chilevisión y reveló inéditos detalles de lo sucedido aquella noche.

“Bajó el Choro Navia, Rodrigo Tello, Jorge Vargas, Álvaro Ormeño, Pablo Contreras y yo. Y siempre he hecho típicas bromas juveniles que, a mí modo de ver, no hacen tanto daño. ¿Qué hice? Le tiré jamón a un compañero, le puse mermelada en el cachete a otro, pero eso no detonó en lo que posteriormente se transformó”, reveló el ‘Mago’.

Chile se fue humillado 6-1 por Brasil en la Copa América de Venezuela 2007. | Foto: Archivo

El tono de la conversación subió y Valdivia reveló: “Se nos acusó de querer agredir sexualmente a una persona, a una mujer que estaba trabajando en ese minuto en el desayuno. Lo que detonó todo, fue que uno de los compañeros, que no fui yo, le dijo ‘¿te han hecho el amor a las 7 de la mañana?’. Entonces posterior a ese comentario, que no diré quién fue, pero él sabe perfectamente, vino todo lo que vino después”, aseguró.

El ex jugador de los albos aseguró haberse sentido dolido por la actitud que compañeros de Selección tomaron con él: “Lo que más me dolió fue que el resto de los jugadores que estaba en ese minuto presente, me responsabilizaran de algo que detonó todo lo que venía después. Yo asumí mi responsabilidad, no mandé al frente a nadie y me responsabilizaron”.

Quince años más tarde y con más madurez en el cuerpo, Valdivia acepta sus culpas también y hace una autocrítica: “Vamos a ser francos, hubo un error de parte de nosotros de haber estado toda la noche celebrando más de la cuenta, nos descontrolamos, se nos pasó la mano y bajamos a tomar desayuno cuando no debimos haberlo hecho. Pagué las culpas de otro”, cerró.