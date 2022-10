Esteban Pavez pide unificar criterios tras polémica jugada de Dituro con Gabriel Suazo: "En lo personal, no es penal, pero a la U se lo cobraron un día antes"

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica fue vibrante de principio a fin, donde ambos equipos mostraron sus armas, pero no se pudieron sacar diferencias en el marcador y cerraron todo con un entretenido 0-0.

El árbitro del compromiso, Roberto Tobar, fue largamente celebrado por los jugadores y técnicos protagonistas -salvo Quinteros quien no estuvo de acuerdo en que fue un buen arbitraje- por ‘dejar jugar’ y no cortar el fútbol a cada momento. Eso sí, hubo una polémica salida de Matías Dituro donde golpea a Gabriel Suazo que no cobró penal.

Pavez jugó a altísimo nivel el clásico frente a la UC. | Foto: Agencia UNO

En conferencia de prensa previa al partido con Curicó Unido, Esteban Pavez se refirió al arbitraje de Tobar en el clásico: “Muchas veces se cobran todos los roces y uno dentro de la cancha se molesta porque no puede hacer un buen fútbol, se para a cada rato y los jugadores no cooperan, se tiran en todo momento”.

“El partido del martes fue importante lo que hizo Tobar porque esos roces de fútbol dejaban jugar y eso es lo importante. Fue un partido dinámico, quisimos ir a ganar el partido y no se nos pudo dar, pero también obviamente destaco su trabajo”, complementó.

ver también Herrera se deshace en elogios para Brayan Cortés y su brutal partido

Pese a los cumplidos del ‘Huesi’, Pavez pide unificar criterios en el arbitraje: “Él dejó jugar y ojalá todos tuviesen ese criterio, pero no todos tienen el mismo. La patada de Aued a Pizarro para mí no es roja en ningún lado, pero en otro partido sí lo podrían haber expulsado. Lo mismo del penal que pedimos nosotros de Dituro a Gabriel Suazo que le pega. En lo personal, no es penal, pero a la U le cobraron un penal así. Ojalá todos tuviesen un criterio más parecido y más justo”, remató.