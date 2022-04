El representante chileno más importante de jugadores, Fernando Felicevich, sigue envuelto en polémicas que lo vinculan con la posible compra de Azul Azul, concesionaria que vela por los diversos caminos que debe tomar la Universidad de Chile, tanto adentro como afuera del terreno de juego.

Durante el partido ante Palestino, se vio varias pancartas mencionando el nombre de Felicevich pero hay una que llamó la atención de todos los espectadores, la cual decía: “Felicevich, devuelve el club”.

Hace unos días, recordar que Felicevich salió a aclarar los rumores en su cuenta de Twitter donde negó tajantemente lo que manifestaba dicha bandera exhibida en el estadio Santa Laura.

Fue el propio agente de futbolistas que volvió a salir al paso acerca de esta polémica y conversó en extenso con el podcast "Pelotazo al Vacío", del periodista Jorge Gómez.

"La U es una institución grande, a nivel deportivo quizás la más grande de Chile, con un montón de seguidores para los que el club es una parte importante de sus vidas y se les está engañando", aseveró el trasandino.

Agregando que "por eso aclaré (en Twitter), porque me parece una irresponsabilidad muy grande y un hecho muy peligroso que se estén inventando cosas que no son así".

"¿Sabes qué me gustaría, como pasó en el caso de los árbitros? Que viniera alguien y me dijera 'Señor Felicevich, vamos a investigar si usted es dueño de la U. Deme su teléfono, su mail, su oficina, sus carpetas que yo voy a investigar en todos lados'. Me encantaría que pase eso", sentenció en conversación con el reconocido comunicador.