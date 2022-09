Figura de Cobresal advierte a Colo Colo que los mineros no quieren ser espectadores ante el Cacique: "Vamos a tratar con nuestras armas"

Colo Colo deberá desplazarse este miércoles hasta el norte del país para enfrentar a Cobresal por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2022, compromiso que originalmente se tenía que disputar el jueves, pero fue reprogramado por la ANFP y las autoridades pertinentes.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros llegan como exclusivos punteros de la competencia local y buscarán ante los mineros estirar la diferencia con Curicó Unido y Ñublense, sus más cercanos perseguidores en el torneo.

Quien no quiere ser espectador del juego de Colo Colo es Alejandro Camargo, figura de Cobresal quien, en diálogo con Deportes en Agricultura, valoró la reprogramación del partido: “Nos cayó bien, tenemos la intención de jugar al igual que ellos y se reacomodaron las cosas porque ellos tenían que viajar y todo eso, pero me parece mejor que se juegue porque si no, íbamos a estar un mes parado nosotros”.

Camargo, incluso, le anotó a Colo Colo en la primera rueda. | Foto: Agencia UNO

La expectante posición en la tabla de los nortinos invita a Camargo a aspirar a más ante Colo Colo, asegurando que “Nosotros estamos casi en Copa Sudamericana y el objetivo mayor es la Copa Libertadores, pero para hacer valer eso tenemos que ganar de local”.

Consultado por la ausencia de Leonardo Gil, Camargo es tajante: “Para nosotros, bienvenido sea. El que juegue a nosotros no nos tiene que importar porque confiamos en lo nuestro. Lo complicado es todo el plantel (de Colo Colo), están pasando un buen momento donde todo les fluye, por algo están arriba”.

“Tienen pocos goles en contra y vamos a tratar, con nuestras armas, con la delantera que tenemos, aprovechar eso y si conseguimos marcar, tratar de mantener el 0 en nuestro arco”, remató en el cierre el calvo jugador.