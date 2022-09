Colo Colo se anotó un mega triunfazo en el día de ayer ante un Estadio Monumental semi repleto, en donde derrotó a Unión Española por 4-0 y dio un paso más en la búsqueda se conseguir el Campeonato Nacional 2022 y bajar la esquiva estrella 33.

Con la victoria de ayer, el Cacique mantendrá pase lo que pase la distancia de 9 puntos con sus más cercanos perseguidores. Curicó ya hizo la tarea derrotando a Unión La Calera y Ñublense el sábado recibirá a un duro Palestino para no perder pisada y seguir soñando con ser campeón.

Pese al deseo de los escoltas, lo concreto es que el Cacique va llegar a seis fechas del fin del torneo con, por lo menos, una distancia de nueve unidades. La diferencia es grande y desde el Monumental saben que las próximas fechas serán claves.

Colo Colo dio un paso más al título con triunfo anrte Ñublense. | Foto: Agencia UNO

Fernando Cordero, figura de Ñublense y ex Universidad Católica, dio un baño de realidad en ESPN: “La verdad está muy difícil que a Colo Colo se le pueda escapar el Campeonato, no solo en distancia de puntos sino cómo juega. El primer tiempo le salió todo, fue de los mejores partidos que jugó en el Campeonato”

“Los que estamos atrás de ellos hemos sido súper irregular. Hay 4-5 equipos que están muy cortos en puntos y cualquiera que gane pasa al otro en las posiciones. Estamos peleando eso, nosotros perdimos puntos vitales con Unión Española, con Antofagasta que fue un partido raro, con Serena en su momento”, complementó el ‘Chiki’.

En el cierre, el ex UC fue enfático en señalar que “Con Colo Colo esta súper difícil que los podamos pillar, más por juego que por puntos. No van a perder todos los partidos -aunque esperemos que se de favorable a nosotros- y si no podemos ser campeones, pelear el segundo lugar que nos da un cupo directo a Copa Libertadores”, remató.