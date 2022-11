Magdalena Valdés, hija del ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés, uso sus Redes Sociales para disparar en contra de Rodrigo Goldberg, ex jugador de la U quien habló de varias infidencias del directorio de los azules.

La llegada de Marcelo Díaz a Universidad de Chile al fin podría darse en este Mercado de Pases, toda vez que el jugador anunciara en sus Redes Sociales que volvería al país con sugerentes historias de Instagram.

Díaz, quien ahora sí sería del gusto de la dirigencia, prepara su gran regreso a Universidad de Chile, el club con el cual cosechó sus mayores alegrías y en el dónde los hinchas le tienen un cariño y respeto digno de un ídolo.

Goldberg recibió críticas por parte de hija de Federico Valdés. | Foto: Agencia UNO

En ese contexto, Rodrigo Goldberg reveló que la vuelta de Carepato a la U no se dio antes porque la dirigencia lo vetó, algo que no tuvo buena acogida en Magdalena Valdés, hija del ex presidente de Azul Azul, Federico Valdés.

“Goldberg me encantaría que se calle un rato y corte de andar hablando de más. Trata de quedar bien con la gente y ser la santa paloma”, adjuntó junto al Emoji de un payaso en el cierre de su comentario.

De momento, Rodrigo Goldberg no ha contestado la crítica que recibió por parte de Valdés, pero sin duda que la polémica seguirá si el Polaco sigue contando infidencias del directorio convulsionado de la U.