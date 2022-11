Johnny Herrera le presta ropa a Fernando De Paul por llegar a Colo Colo: "Si te ofrece un equipo grande, tiene su derecho"

El ex portero se refirió a si le llegada del ex meta de Universidad de Chile y Everton fue positiva. Más aún considerando que está Brayan Cortés, quien parecería ser inamovible para Gustavo Quinteros en el once titular.