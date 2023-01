El duro presente de Colo Colo y la fuga de jugadores que ha sufrido fue abordado por Juan Cristóbal Guarello, quien no está contento con el presente de los albos y asegura que las cosas no se están haciendo bien.

Colo Colo está batallando para reforzarse de cara a la temporada 2023, en donde Gustavo Quinteros espera la llegada de varios refuerzos mientras trabaja en Argentina con los que quedan del plantel de honor y una buena cantidad de jugadores provenientes de la cantera.

Son precisamente estos jugadores los que tuvieron varios minutos durante el fin de la temporada 2020 y todo el 2021, pero que el 2022 perdieron todo tipo de protagonismo salvo la aparición de Vicente Pizarro y Alexander Oroz de manera más esporádica.

Juan Cristóbal Guarello, periodista de Radio Agricultura, se refirió al drama que vive el Cacique en esta materia en el podcast Pierna Fuerte que comparte junto al comunicador Cristián Caamaño en el medio previamente señalado.

Arriagada se fue gratis de Colo Colo. | Foto: Agencia UNO

“No deja de ser sintomático que el mismo día que Lucero aparece en el Fortaleza aparezca Luciano Arriagada en el Athletico Paranaense. ‘No, es que no respondió’, bueno, pero los brasileños algo saben de fútbol, por algo se lo llevan. ¿Me van a decir que está para Paranaense pero no tiene cabida en Colo Colo? Algo debe tener”, dijo Guarello.

JC Guarello ejemplifica su argumento con los refuerzos que han llegado a tapar no solo a juveniles, sino que a otros miembros del plantel en otras etapas: “Hace dos años decían que Parraguez no daba el ancho y trajeron a Santos y resulta que Parraguez terminó siendo mucho más que Santos”.

“Carlo Villanueva, Gratis. Provoste, gratis. Williams Alarcón por 300 mil dólares, no sabemos qué va pasar con Joan Cruz que está esperando para quedar libre. Algo en Colo Colo se está haciendo muy mal”, advirtió sobre los jugadores, a los que también se le suman Gabriel Suazo, entre otros.

ver también Ex albo se derrite por la joya que tiene loco a Gustavo Quinteros

“No puede ser que no se consolide nadie. Está bien, no todos van a llegar, algunos se van a distraer, se creen el cuento o se agrandan, pero no puede ser que todos se crean el cuento y se agranden, alguno te tiene que servir”, remató.