La polémica se instauró con todo dentro del fútbol nacional durante esta jornada, tras la decisión que tomó la Federación del Fútbol Chileno con terminar de disputar el duelo entre la Universidad Católica y Universidad de Chile por los cuartos de final de vuelta por Copa Chile tras la suspensión que vivió dicho encuentro por la agresión de los hinchas de la UC al portero de la U, Martín Parra.

Ante esta determinación, el gerente deportivo de la Universidad de Chile, Manuel Mayo salió a dar sus impresiones ante los medios de cuáles serán los pasos a seguir ante este suceso, en donde señaló que hasta el momento al club no le han informado que el duelo se volverá a disputar de manera oficial.

“No nos ha llegado nada oficial. Es de una injusticia deportiva tremenda, considerando con un córner que no era y un penal que tampoco era, todo antes de la situación de Martín Parra. Nos vemos totalmente perjudicados”, partió señalando Mayo.

Dentro de aquello, el gerente del conjunto Laico fue consultado sobre si el equipo se presentaría a disputar el encuentro ante la UC conociendo la situación que se vivió, a lo que dejó la ventana abierta de que esto pueda suceder debido al descontento que existe dentro de la institución por lo ocurrido en la cancha de Valparaíso.

Parra sufrió la agresión de los hinchas de la UC | Foto: Agencia Uno

“Tendríamos que pensarlo, no está dentro de las posibilidades esa resolución (que se juegue). Toda nuestra planificación estaba en ojalá haber ganado y luego en Audax. No veo factible la reprogramación. Tenemos un calendario apretado y además vernos perjudicados con una peor fecha, no hay respeto por la justicia deportiva. La U y Martín Parra seríamos los principales perjudicados. No se estaría usando el sentido común“, detalló ante los medios.

El administrativo del club dio a conocer el estado de salud de Martín Parra, en donde confesó que el portero de la U amaneció con mareos y que su audición aún no está de buena forma, por lo que se mantendrá realizando reposo para tener una pronta recuperación

ver también Quinteros hace un potente llamado tras los incidentes entre la UC y la U

“Está con mareos, despertó con dolor de cabeza, todavía no tiene su audición al 100%. Nuestra preocupación está con él, está acompañado por el cuerpo médico del club. Está con toda la prioridad en su tratamiento, lo más importante es que esté tranquilo. Está acompañado por su familia, no tenemos tiempo de recuperación “, indicó.

Finalmente, Mayo tuvo palabras para lo que fue el polémico acto de algunos jugadores de la Universidad Católica, en donde no dio nombres, quienes al momento de ver a Martín Parra en el suelo, tomaron una postura confrontacional ante lo que ocurría por su compañero de profesión.

“Algunos jugadores de ellos tomaron una actitud que nadie esperaba y eso genera molestia, aunque otros se preocuparon. Más que dar por ganador a la U, era que pasáramos la llave. No tiene justicia deportiva que se reanude el partido”, cerró.