El fútbol chileno ha visto a varios jugadores jóvenes irrumpir con vehemencia en el último tiempo, pero que por algún u otro motivo no logran consolidar su agresiva irrupción y terminan siendo relegados al banco o buscando mejores destinos.

Uno de los casos más gráficos, en ese sentido, es lo que pasó con Lucas Assadi y el rol secundario que ha tenido desde que Mauricio Pellegrino tomó el mando de Universidad de Chile a partir de esta temporada.

Manuel de Tezanos, periodista de Deportes en Agricultura, recogió el guante y lanzó ‘fuerte pero al balong’: “Osorio y Assadi, que son jugadores de a U, se aplican a la gran mayoría de nuestros futbolistas jóvenes del último tiempo. Joan Cruz hoy es influencer, no jugador de fútbol”.

Para De Tezanos, Joan Cruz es un influencer y no futbolista. | Foto: Agencia UNO

MDTP profundizó su idea con otro ex albo: “Luciano Arriagada no sé cuántos goles hizo y no sé cuántos goles irá a hacer en Brasil, pero yo creo que pocos. Así uno encuentra una serie de jugadores que tuvieron buenos inicios, pero hay que mantenerse. Si no te puedes sostener como titular en el fútbol chileno…”.

“Me llamó la atención de Brereton es que partió súper bien, después dejó de ser citado a la selección inglesa y tuvo varios pasos bien mediocres, incluyendo dos años en Blackburn Rovers donde casi no jugó. Podría haberse ido a otro club, pero dijo ‘no, aprendí de los jugadores, estuve ahí en los entrenamientos hasta que me gané mi lugar y ahora soy titular y valioso en mi equipo’. Pero el tipo se comió dos años en la banca sin jugar”, reveló.

En el cierre, le pega fuerte a otro que prometía, pero optó por otro rumbo: “El caso de Clemente Montes. Me tocó viajar con un dirigente de la católica y me dijo que le habían presentado un Power Point con los jugadores extranjeros del Celta B que habían subido al Celta A: tres en 20 años. Le dijeron que era una pésima idea por varias razones, pero el papá del jugador estaba como caballo de carrera empecinado en que su hijo era un crack, en que es Claudio Caniggia y era increíble que no fuera titular en la Católica y tampoco era que Montes no estuviera jugando”.