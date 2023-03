Este domingo se jugará la versión número 193 del Superclásico chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, equipos que jugarán el Estadio Monumental. El periodista Mauricio Israel conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre este crucial encuentro, el cual es fundamental para la temporada de ambos elencos.

El periodista comenzó refiriéndose sobre si Gustavo Quinteros podría salir de Colo Colo si es que pierde este importante partido frente a la Universidad de Chile. "No, no creo. Quinteros ha demostrado que es un entrenador que le sirve a Colo Colo. La U llega como favorita, por lo tanto no sería raro que los azules ganaran el partido, y no creo que esa sea la razón para empezar a despedir al técnico", declaró Israel.

Mauricio Israel también habló sobre la presión que tiene el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino para ganar en el Estadio Monumental, algo que no hace desde hace 21 años.

Colo Colo y la U jugarán este domingo | Agencia Uno

"Tengo entendido que están trabajando con psicólogos para este partido, para resistir la presión de este encuentro. Universidad de Chile debe soportar la presión de jugar en el Monumental, son 21 años los que lleva sin ganar ahí. Si la U logra mantener la calma, si sigue jugando como ha estado jugando, tiene posibilidades de sacar el partido adelante", agregó el ex periodista de Mega.

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentarán el domingo 12 de marzo de 2023 a las 18:00 horas en el recinto de Pedrero. Podrás ver el minuto a minuto en vivo del encuentro en Bolavip Chile.