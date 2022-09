El histórico ex delantero de Colo Colo y hoy comentarista, Patricio Yáñez tuvo palabras para la posibilidad que tiene Carlos Palacios de llegar al conjunto Albo, a las que el 'Pato' fue claro en señalar de que no lo ve tan probalbe

A pesar de que el Campeonato Nacional aún no se define, en Colo Colo ya empiezan a pensar en lo que es la próxima temporada, en donde los Albos ya se ven en la Copa Libertadores del 2023 y en realizar un buen torneo, por aquello, en la directiva del Popular ya comienzan a ver nombres para reforzar su plantilla y hay una opción que ha sonado bastante fuerte en las últimas horas, tratándose el del delantero nacional Carlos Palacios.

Por esta situación, un histórico ex delantero del Cacique como lo es Patricio Yáñez, comentó sobre aquello en Radio Agricultura, en donde partió señalando que el rumor de una posible llegada del ex Unión Española no sería un tipo de reemplazo que busca Gustavo Quinteros para su goleador Juan Martín Lucero.

“Lo primero que todo que él no es nueve, no sería un reemplazo para Lucero claramente, él es un atacante que puede jugar por los costados, que puede jugar por dentro y que tiene características importantes, no es el nueve que en la teoría y práctica desee Quinteros”, partió señalando Yáñez.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Pato’ explica que el DT del Cacique busca un goleador en caso de que el ‘Gato’ Lucero no esté y fue duro con Palacios, señalando en que en el extranjero no pudo consolidar lo que hizo en el conjunto Hispano.

“Quinteros siempre ha deseado un hombre de área, un hombre que marque, no puede ser un refuerzo un hombre que no ha logrado consolidar, que tuvo un buen trabajo en Unión Española, pero que en el medio más exigente no ha podido rendir”, explicó en Agricultura.

Finalmente, Yáñez confiesa que Palacios es un jugador con muchas condiciones, pero que no ha podido sostener su buen nivel en el fútbol brasileño, lo que pone en duda si al estratega del Popular le gustaría su llegada en estos momentos.

“Es un buen jugador, un muy buen jugador, pero no consolidado. Si es alternativa, bienvenido sea, porque estamos en presencia de un jugador en algún momento de Selección, en algún momento que marcó diferencias en el fútbol local, pero que no ha tenido la continuidad, ha jugado muy poco, no sé si en este momento sea el agrado de Gustavo Quinteros”, cerró.