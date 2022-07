Universidad de Chile está pronta a jugar nuevamente otra edición del Superclásico frente a Colo Colo. Los azules llegan disminuidos en cuanto al plantel, pues no podrá contar con Nery Domínguez en la defensa y que era una carta de seguridad para Diego López en la defensa, en una zona que sin duda es donde tiene más problemas para jugar el compromiso.

Durante este miércoles en ESPN F90 Chile, el tema fue entorno a este partido y la interrogante fue si la U poseía el famoso término en la jerga futbolera de la mística. Algo que el hincha azul podría o no considerar algunas veces para ciertos duelos.

Waldemar Méndez entregó su opinión con respecto a aquello y resaltó los factores que podrían describir a un jugador mística, lo que provoca en el hincha y o también que un dirigente la pueda demostrar.

“La mística no creo que solamente es si tiene capacidad o no. Para mi es que cuando el jugador o la parte que le toca actuar de alguna manera entienden el lugar donde está y el hincha se siente representado con su forma de entregarse y de la manera de jugar", dijo Méndez.

"Cuando se da esa comunión entre el hincha y el jugador, suma a los dirigentes ahí que sepan un poco el lugar donde están y lo que representa la historia institución, ahí estamos hablando de un jugador o de un dirigente con mística”, agregó.

En esa línea es que se puso sobre la mesa el tema del plantel de Jorge Sampaoli en los azules y en eso, el ex portero fue claro en señalar que el fanático azul se sintió representado por aquel equipo.

“Los hinchas se sintieron representados por su equipo. Ellos sentían pleno gusto seguramente, elevado incluso a lo que fue históricamente la U, porque la U es de más lucha, más sacrificio, pero Sampaoli le entregó al hincha algo que obviamente los hacía sentir orgullosos, plenos y ahí salieron jugadores que quedaron en la historia de Universidad de Chile", explicó el comentarista.

La U prepara el clásico ante Colo Colo | Foto: Agencia UNO

Finalmente, fue categórico en decir que el actual elenco que dirige Diego López no tiene mística, además de no poseer categoría y tampoco nivel. El ex mete cree que hay nombres en el equipo que no representan la historia de la U.

“Para mi este equipo no tiene mística, ni tiene categoría y nivel, porque no tienen jugadores que representen lo que fue históricamente la Universidad de Chile y no hay nadie que se lo traspase”, cerró.