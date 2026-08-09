El entrenador Fernando Ortiz perdió a uno de sus titulares para la visita de Colo Colo a Unión La Calera por la Liga de Primera.

En Colo Colo sufrieron la baja de uno de los titualares en la previa del partido contra Unión La Calera de este domingo, por la fecha 18 de la Liga de Primera 2026.

Los albos perdieron al lateral izquierdo Diego Ulloa por lesión, quedando fuera de la citación del entrenador Fernando Ortiz, quien tuvo que echar mano a la formación.

El jugador de 23 años sufrió un síndrome facetario lumbar, por lo que ha sido sometido a tratamiento kinésico, según informaron desde el club por medio de un parte médico.

Ante aquello, el técnico argentino tendrá que reemplazarlo con Erick Wimeberg, quien asoma de la partida esta tarde en la cancha sintética de La Calera.

Las otras ausencias de Colo Colo

Además de Ulloa, el líder del torneo no puede contar con el arquero Fernando De Paul que sigue en rehabilitación post cirugía y tampoco con el defensa Javier Méndez que está en reintegro deportivo.

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A ellos se suman el goleador Javier Correa que le queda una fecha de suspensión y el gran refuerzo para este segundo semestre, Vozinha, que lo están poniendo a punto.

¿A qué hora es el partido de Unión La Calera vs. Colo Colo?

El partido entre Unión La Calera y Colo Colo se disputa este domingo 9 de agosto desde las 17:30 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

En síntesis

Diego Ulloa quedó fuera de la citación por un síndrome facetario lumbar.

quedó fuera de la citación por un síndrome facetario lumbar. Erick Wiemberg asoma como reemplazante titular bajo las órdenes de Fernando Ortiz.

asoma como reemplazante titular bajo las órdenes de Fernando Ortiz. El partido ante Unión La Calera se juega este domingo a las 17:30 horas.