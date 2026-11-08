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Campeonato Nacional

Alineaciones de Audax Italiano y Coquimbo por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Audax Italiano y Coquimbo se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Municipal de La Florida por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Audax vs. Coquimbo, Campeonato Nacional
Audax vs. Coquimbo, Campeonato Nacional

Audax Italiano recibe a Coquimbo este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Florida. Audax Italiano viene de caer 0-2 ante Deportes Limache y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coquimbo viene de ganarle 1-0 a Unión La Calera y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Audax Italiano y Coquimbo

Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Paolo Luis Guajardo, Federico Mateos, Marco Collao, Giovani Chiaverano Meroi, Nicolás Orellana, Franco Troyansky. DT: Patricio Graff.

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Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Salvador Cordero, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Luis Riveros, Alejandro Camargo. DT: Hernán Caputto.

La previa de Audax Italiano y Coquimbo: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 8 de noviembre
  • Hora: 12:30 (hora de Chile)
  • Estadio: Estadio Municipal de La Florida
  • Historial: 31 cruces — Audax Italiano ganó 14, Coquimbo ganó 10 y empataron 7
  • Último antecedente: 16/05/2026: Coquimbo 3-0 Audax Italiano
  • Próximo partido de Audax Italiano: vs. Cobresal, viernes 20 de noviembre
  • Próximo partido de Coquimbo: vs. Everton, sábado 21 de noviembre
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