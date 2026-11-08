Alineaciones de Audax Italiano y Coquimbo por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Audax Italiano recibe a Coquimbo este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Florida. Audax Italiano viene de caer 0-2 ante Deportes Limache y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Coquimbo viene de ganarle 1-0 a Unión La Calera y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Audax Italiano y Coquimbo
Audax Italiano (4-4-2): Tomás Ahumada, Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Felipe Salomoni, Paolo Luis Guajardo, Federico Mateos, Marco Collao, Giovani Chiaverano Meroi, Nicolás Orellana, Franco Troyansky. DT: Patricio Graff.
Coquimbo (4-2-3-1): Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Salvador Cordero, Guido Vadalá, Sebastián Galani, Cristián Zavala, Luis Riveros, Alejandro Camargo. DT: Hernán Caputto.
La previa de Audax Italiano y Coquimbo: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 8 de noviembre
- Hora: 12:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Municipal de La Florida
- Historial: 31 cruces — Audax Italiano ganó 14, Coquimbo ganó 10 y empataron 7
- Último antecedente: 16/05/2026: Coquimbo 3-0 Audax Italiano
- Próximo partido de Audax Italiano: vs. Cobresal, viernes 20 de noviembre
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Everton, sábado 21 de noviembre