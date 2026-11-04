Alineaciones de Unión La Calera y Coquimbo por la Copa Chile: formaciones confirmadas

Unión La Calera y Coquimbo se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la Copa Chile. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Unión La Calera recibe a Coquimbo este miércoles 4 de noviembre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa Chile. Unión La Calera viene de empatar 0-0 con Universidad Católica y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Coquimbo viene de ganarle 2-1 a Cobreloa y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

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