Alineaciones de Unión La Calera y Coquimbo por la Copa Chile: formaciones confirmadas

Unión La Calera recibe a Coquimbo este miércoles 4 de noviembre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a los cuartos de final de la Copa Chile. Unión La Calera viene de empatar 0-0 con Universidad Católica y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Coquimbo viene de ganarle 2-1 a Cobreloa y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Unión La Calera y Coquimbo
Unión La Calera (4-2-3-1): Benjamín Astudillo, Valentino Torrente, Michael Maturana, Yerko Leiva, Pablo Valero, Nicolás Palma, Maximiliano Fernández, Joaquín Soto, Matías Campos López, Cristóbal Lindermann, Bayron Oyarzo. DT: John Sebastián Armijo.
Coquimbo (4-2-3-1): Gonzalo Flores, Lukas Soza, Sebastián Cabrera, Matías Zepeda, Elvis Hernández, Joshua Arancibia, Ythans Blanco, Alejandro Camargo, Lucas Pratto, Pablo Rodríguez, Dixon Pereira. DT: Hernán Caputto.
Suplentes de Unión La Calera: Yonathan Andía, Nicolás Avellaneda, Nicolás Ferreyra, Cristián Gutiérrez, Martín Hiriart, Vicente Lavín, Camilo Moya, Carlo Villanueva.
Suplentes de Coquimbo: Gino Alfaro, Alejandro Azócar, Diego Calderon, Benjamín Chandía, Diego Chávez, Salvador Cordero, Cristóbal Dorador, Joaquín Rojas.
La previa de Unión La Calera y Coquimbo: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 19:00 (hora de Chile)
- Historial: 33 cruces — Unión La Calera ganó 9, Coquimbo ganó 14 y empataron 10
- Último antecedente: 30/10/2026: Coquimbo 1-0 Unión La Calera
- Próximo partido de Unión La Calera: vs. Coquimbo, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Coquimbo: vs. Unión La Calera, martes 24 de noviembre