Coquimbo vs. Unión La Calera: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 26 del Campeonato Nacional

Coquimbo y Unión La Calera se enfrentan este viernes 30 de octubre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Coquimbo recibe a Unión La Calera este viernes 30 de octubre desde las 19:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Coquimbo quiere acomodar las cuentas en la tabla después de un traspié que le dejó un sabor amargo, mientras Unión La Calera llega envalentonado tras ganar en su visita más reciente a Santiago.

Son puntos que pesan en la mitad de la tabla, con ambos equipos todavía con chances de meterse en zonas más cómodas del Campeonato Nacional a falta de varias fechas.

La actualidad de ambos equipos

Coquimbo venía de golear 5-2 a Colo-Colo de local, pero esa buena imagen se desinfló con la derrota 1-2 ante Ñublense jugando de visitante. Está noveno con 32 puntos en 24 partidos y necesita cortar esa irregularidad para no perderle pisada a los de arriba.

Unión La Calera, en cambio, llega con el envión de haber goleado 3-1 a Universidad Católica como local, resultado que le permitió sumar después de un empate ante Deportes Concepción. Está 13° con 27 unidades y cada punto que sume de visitante le sirve para alejarse de la parte baja de la tabla.

El historial entre Coquimbo y Unión La Calera

El historial entre ambos tiene 32 antecedentes y una ligera ventaja para Coquimbo, que ganó 13 contra 9 de Unión La Calera, con 10 empates en el medio. En el reparto de goles también se impone Coquimbo, 42 contra 38.

En los duelos más recientes la tendencia favorece a Coquimbo, que se quedó con varios de los últimos cruces, aunque el más reciente de todos quedó para Unión La Calera por la mínima diferencia.

Publicidad

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/07/2026 Coquimbo vs. Unión La Calera 0-1 Copa de la Liga 08/07/2026 Unión La Calera vs. Coquimbo 0-1 Copa de la Liga 24/04/2026 Unión La Calera vs. Coquimbo 1-2 Primera División 02/11/2025 Coquimbo vs. Unión La Calera 2-0 Primera División 02/07/2025 Unión La Calera vs. Coquimbo 1-4 Copa Chile 08/06/2025 Coquimbo vs. Unión La Calera 2-1 Copa Chile 17/05/2025 Unión La Calera vs. Coquimbo 0-1 Primera División 02/11/2024 Coquimbo vs. Unión La Calera 0-0 Primera División 24/05/2024 Unión La Calera vs. Coquimbo 1-2 Primera División 01/12/2023 Coquimbo vs. Unión La Calera 1-2 Primera División

Horario del partido

Chile: 19:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Publicidad

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Colo-Colo vs. Universidad de Concepción — viernes 30 de octubre, 19:00 hs

O'Higgins vs. Ñublense — sábado 31 de octubre, 18:00 hs

Huachipato vs. Deportes La Serena — domingo 1 de noviembre, 12:00 hs

Cobresal vs. Everton — domingo 1 de noviembre, 14:15 hs

Universidad Católica vs. U de Chile — domingo 1 de noviembre, 17:15 hs

Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs

Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

Coquimbo y Unión La Calera se enfrentan este viernes 30 de octubre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este viernes 30 de octubre por la fecha 26 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium .

y . Coquimbo suma 32 puntos en el torneo.

suma 32 puntos en el torneo. Unión La Calera suma 27 puntos en el torneo.