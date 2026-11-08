Dónde ver EN VIVO Audax Italiano vs. Coquimbo por la fecha 27 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Audax Italiano y Coquimbo se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio Municipal de La Florida, por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Audax Italiano recibe a Coquimbo este domingo 8 de noviembre desde las 12:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de La Florida. Audax Italiano necesita puntos para despegarse de la mitad de tabla hacia abajo, mientras Coquimbo llega con la confianza de pelear arriba y la chance de acomodarse todavía más en la tabla.

No hay demasiado margen para los errores: a falta de pocas fechas, cada resultado puede definir si el Campeonato Nacional termina con alguna ilusión o con la calculadora guardada.

La actualidad de ambos equipos

A Audax Italiano los resultados no le están dando tregua. Viene de caer como visitante ante Deportes Limache y antes había rescatado apenas un empate frente a Universidad Católica, también lejos de casa. Con 30 puntos en 26 partidos y ubicado 12°, el equipo necesita reencontrarse con el triunfo y hacerlo justamente de local, algo que no logra hace rato.

Coquimbo llega en una sintonía distinta. Ganó su último partido como local ante Unión La Calera y, aunque en el medio sufrió una caída ante Ñublense, el envión que le dejó aquel 5-2 contundente frente a Colo-Colo todavía se nota. Con 35 unidades y el noveno puesto, tiene con qué soñar con meterse en zona de privilegio si sostiene el nivel que mostró en los últimos encuentros como visitante.

El historial entre Audax Italiano y Coquimbo

El historial entre ambos tiene a Audax Italiano como el más ganador: se impuso en 14 de los 31 cruces, por 10 de Coquimbo y 7 empates, con una diferencia de gol favorable de 41 a 26. Sin embargo, en los enfrentamientos más recientes la cosa cambió de signo: Coquimbo ganó tres de los últimos cuatro, incluyendo la goleada 3-0 que le propinó en el choque más reciente de todos.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Coquimbo vs. Audax Italiano 3-0 Primera División 23/08/2025 Audax Italiano vs. Coquimbo 0-1 Primera División 30/03/2025 Coquimbo vs. Audax Italiano 2-1 Primera División 24/08/2024 Coquimbo vs. Audax Italiano 1-1 Primera División 28/03/2024 Audax Italiano vs. Coquimbo 0-1 Primera División 25/08/2023 Audax Italiano vs. Coquimbo 1-1 Primera División 03/03/2023 Coquimbo vs. Audax Italiano 3-1 Primera División 13/09/2022 Coquimbo vs. Audax Italiano 0-1 Primera División 16/04/2022 Audax Italiano vs. Coquimbo 1-1 Primera División 15/11/2020 Audax Italiano vs. Coquimbo 2-0 Primera División

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Horario del partido

Chile: 12:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

Unión La Calera vs. Huachipato — domingo 8 de noviembre, 17:30 hs

Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs

En síntesis