Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Gustavo Ocaranza, por la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes Limache recibe a Deportes La Serena este domingo 22 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Gustavo Ocaranza.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Deportes Limache viene de perder 0-3 como visitante ante Universidad Católica. El equipo ocupa el puesto 5 con 40 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Audax Italiano.

Deportes La Serena ganó 1-0 como local ante Palestino en la fecha anterior. Deportes La Serena está 10° en la tabla con 37 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Huachipato.

El historial entre Deportes Limache y Deportes La Serena

Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Deportes Limache, 2 de Deportes La Serena y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Deportes La Serena vs. Deportes Limache 4-1 Primera División 06/12/2025 Deportes Limache vs. Deportes La Serena 1-0 Primera División 12/10/2025 Deportes La Serena vs. Deportes Limache 1-6 Copa Chile 07/09/2025 Deportes Limache vs. Deportes La Serena 2-0 Copa Chile 22/06/2025 Deportes La Serena vs. Deportes Limache 1-1 Primera División 08/09/2024 Deportes La Serena vs. Deportes Limache 2-0 Primera B 30/04/2024 Deportes Limache vs. Deportes La Serena 1-0 Primera B

Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs

Publicidad

En síntesis