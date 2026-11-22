Deportes Limache recibe a Deportes La Serena este domingo 22 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Gustavo Ocaranza.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Deportes Limache viene de perder 0-3 como visitante ante Universidad Católica. El equipo ocupa el puesto 5 con 40 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Audax Italiano.
Deportes La Serena ganó 1-0 como local ante Palestino en la fecha anterior. Deportes La Serena está 10° en la tabla con 37 puntos. Antes empató 0-0 como visitante ante Huachipato.
El historial entre Deportes Limache y Deportes La Serena
Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 4 triunfos de Deportes Limache, 2 de Deportes La Serena y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Deportes La Serena vs. Deportes Limache
|4-1
|Primera División
|06/12/2025
|Deportes Limache vs. Deportes La Serena
|1-0
|Primera División
|12/10/2025
|Deportes La Serena vs. Deportes Limache
|1-6
|Copa Chile
|07/09/2025
|Deportes Limache vs. Deportes La Serena
|2-0
|Copa Chile
|22/06/2025
|Deportes La Serena vs. Deportes Limache
|1-1
|Primera División
|08/09/2024
|Deportes La Serena vs. Deportes Limache
|2-0
|Primera B
|30/04/2024
|Deportes Limache vs. Deportes La Serena
|1-0
|Primera B
Horario del partido
- Chile: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 22 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Deportes Limache suma 40 puntos en el torneo.
- Deportes La Serena suma 37 puntos en el torneo.