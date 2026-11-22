Deportes Limache y Deportes La Serena se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el Estadio Gustavo Ocaranza por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes Limache recibe a Deportes La Serena este domingo 22 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Gustavo Ocaranza. Deportes Limache viene de caer 0-3 ante Universidad Católica y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportes La Serena viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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