Deportes Limache recibe a Deportes La Serena este domingo 22 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Gustavo Ocaranza. Deportes Limache viene de caer 0-3 ante Universidad Católica y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Deportes La Serena viene de ganarle 1-0 a Palestino y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportes Limache y Deportes La Serena
Deportes Limache (4-2-3-1): César, Dylan Escobar, Augusto Ezequiel Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas, Misael Llantén, Leonardo Valencia, César Fuentes, Daniel Castro, Gonzalo Sosa, Jean Meneses. DT: Víctor Rivero.
Deportes La Serena (4-1-4-1): José Tapia, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Yahir Salazar, Matías Marín, Felipe Chamorro, Sebastián Díaz Aracena, Gonzalo Escalante, Jeisson Vargas, Diego Rubio.
La previa de Deportes Limache y Deportes La Serena: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Gustavo Ocaranza
- Historial: 7 cruces — Deportes Limache ganó 4, Deportes La Serena ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 24/05/2026: Deportes La Serena 4-1 Deportes Limache
- Próximo partido de Deportes Limache: vs. Coquimbo, sábado 28 de noviembre
- Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Colo-Colo, sábado 28 de noviembre