El cuadro cementero triunfó en calidad de forastero. De este modo, sale del último lugar de la clasificatoria.

La Liga de Primera está en su recta final y hay compromisos emocionantes, lo que quedó reflejado en el recibimiento de Palestino a Unión La Calera en La Cisterna: la visita triunfó por 1-0.

Con solitario gol de Matías Campos López en el minuto 90+2, el conjunto cementero obtuvo una victoria que despierta las expectativas de toda una ciudad para zafar del descenso.

¿La razón? Con este resultado, Unión La Calera sale del último lugar de la tabla de posiciones al acumular 27 puntos. Si bien sigue en zona roja y está en el casillero número 15 de 16, tiene posibilidades de mantener la categoría.

Por su parte, Palestino queda relegado al séptimo puesto con 38 unidades. En este instante, está quedando sin pasajes para la Copa Sudamericana por diferencia de goles con Coquimbo Unido (3 contra 0).

Union La Calera celebró contra Palestino por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 27 19 4 4 59 30 29 61 2 U. de Chile 27 15 6 6 47 22 25 51 3 U. Católica 27 15 4 8 56 37 19 49 4 Limache 27 12 4 11 48 40 8 40 5 Everton 27 11 7 9 43 35 8 40 6 Coquimbo 27 11 5 11 39 36 3 38 7 Palestino 28 11 5 12 39 39 0 38 8 Dep. Concepción 27 11 5 11 30 30 0 38 9 La Serena 27 9 10 8 40 42 -2 37 10 Huachipato 27 10 6 11 35 41 -6 36 11 Ñublense 27 9 8 10 31 41 -10 35 12 O’Higgins 27 9 4 14 32 42 -10 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 30 39 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 42 52 -10 30 15 U. La Calera 28 7 6 15 25 43 -18 27 16 U. de Concepción 27 7 5 15 22 49 -27 26