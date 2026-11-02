Alineaciones de Deportes Concepción y Palestino por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes Concepción recibe a Palestino este lunes 2 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Deportes Concepción viene de caer 1-3 ante Deportes La Serena y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Palestino viene de empatar 1-1 con Colo-Colo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Deportes Concepción y Palestino
Deportes Concepción (4-3-3): Nicolás Fernando Araya Bruna, Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Dilan Alejandro Varas Araneda, Fernando Martínez, Jorge Henríquez, Mario Sandoval, Aldrix Esteban Jara Falcón, Joaquín Larrivey, Ethan Espinoza. DT: Fernando Díaz.
Palestino (4-2-3-1): Sebastián Pérez, Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Jason Matías León Alvear, Dylan Glaby, Gonzalo Tapia, Sebastián Gallegos, Marcelo Eggel, Ronnie Fernández, César Munder. DT: Guillermo Farré.
La previa de Deportes Concepción y Palestino: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 2 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Historial: 11 cruces — Deportes Concepción ganó 5, Palestino ganó 5 y empataron 2
- Último antecedente: 24/04/2026: Palestino 0-1 Deportes Concepción
- Próximo partido de Deportes Concepción: vs. Everton, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de Palestino: vs. Deportes La Serena, sábado 7 de noviembre