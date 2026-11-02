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Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Palestino por la fecha 26 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Deportes Concepción y Palestino se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

D. Concepcion vs. Palestino, Campeonato Nacional
D. Concepcion vs. Palestino, Campeonato Nacional

Deportes Concepción recibe a Palestino este lunes 2 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Palestino pelea arriba y no puede permitirse regalar puntos ante un rival de mitad de tabla. Deportes Concepción, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha floja y sostenerse en la pelea del torneo.

Son 26 fechas del Campeonato Nacional y la diferencia en la tabla pesa: Palestino se juega meterse entre los primeros puestos, mientras que Concepción necesita sumar para no alejarse del grupo de arriba.

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La actualidad de ambos equipos

Deportes Concepción no gana hace tres partidos. Viene de caer 1-3 como visitante ante Deportes La Serena y antes había rescatado un par de empates, ante Unión La Calera y Colo-Colo. Son 32 puntos en 24 fechas, un andar irregular que lo tiene en la mitad de la tabla y que lo obliga a reaccionar si quiere pelear por algo más que la permanencia.

Palestino llega entonado, aunque sin poder cerrar los partidos. Empató 1-1 con Colo-Colo de local y antes había igualado 2-2 de visitante ante Deportes Limache. Con 38 unidades está cuarto, en zona de pelea por los primeros lugares, y necesita volver a ganar para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Deportes Concepción y Palestino

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de once enfrentamientos, cinco ganó cada uno y hubo dos empates, con Palestino algo más efectivo en la diferencia de gol (21 contra 13). En los últimos cruces no hubo un dominador claro: el más reciente lo ganó Concepción como visitante por 1-0, y antes de eso habían empatado 4-4 en un partido con mucho gol.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/04/2026Palestino vs. Deportes Concepción0-1Primera División
30/04/2025Palestino vs. Deportes Concepción4-4Copa Chile
23/03/2025Deportes Concepción vs. Palestino3-2Copa Chile
03/07/2021Deportes Concepción vs. Palestino0-4Copa Chile
30/06/2021Palestino vs. Deportes Concepción4-0Copa Chile
28/10/2010Deportes Concepción vs. Palestino0-0Copa Chile
04/05/2008Deportes Concepción vs. Palestino1-3Primera División
27/10/2007Deportes Concepción vs. Palestino0-2Primera División
12/05/2007Palestino vs. Deportes Concepción2-0Primera División
13/08/2005Palestino vs. Deportes Concepción0-2Primera División

Horario del partido

  • Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • Deportes Concepción y Palestino se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Deportes Concepción suma 32 puntos en el torneo.
  • Palestino suma 38 puntos en el torneo.
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