Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Palestino por la fecha 26 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Deportes Concepción y Palestino se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes Concepción recibe a Palestino este lunes 2 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Palestino pelea arriba y no puede permitirse regalar puntos ante un rival de mitad de tabla. Deportes Concepción, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha floja y sostenerse en la pelea del torneo.

Son 26 fechas del Campeonato Nacional y la diferencia en la tabla pesa: Palestino se juega meterse entre los primeros puestos, mientras que Concepción necesita sumar para no alejarse del grupo de arriba.

La actualidad de ambos equipos

Deportes Concepción no gana hace tres partidos. Viene de caer 1-3 como visitante ante Deportes La Serena y antes había rescatado un par de empates, ante Unión La Calera y Colo-Colo. Son 32 puntos en 24 fechas, un andar irregular que lo tiene en la mitad de la tabla y que lo obliga a reaccionar si quiere pelear por algo más que la permanencia.

Palestino llega entonado, aunque sin poder cerrar los partidos. Empató 1-1 con Colo-Colo de local y antes había igualado 2-2 de visitante ante Deportes Limache. Con 38 unidades está cuarto, en zona de pelea por los primeros lugares, y necesita volver a ganar para no perderle pisada a los de arriba.

El historial entre Deportes Concepción y Palestino

El historial entre ambos está prácticamente parejo: de once enfrentamientos, cinco ganó cada uno y hubo dos empates, con Palestino algo más efectivo en la diferencia de gol (21 contra 13). En los últimos cruces no hubo un dominador claro: el más reciente lo ganó Concepción como visitante por 1-0, y antes de eso habían empatado 4-4 en un partido con mucho gol.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/04/2026 Palestino vs. Deportes Concepción 0-1 Primera División 30/04/2025 Palestino vs. Deportes Concepción 4-4 Copa Chile 23/03/2025 Deportes Concepción vs. Palestino 3-2 Copa Chile 03/07/2021 Deportes Concepción vs. Palestino 0-4 Copa Chile 30/06/2021 Palestino vs. Deportes Concepción 4-0 Copa Chile 28/10/2010 Deportes Concepción vs. Palestino 0-0 Copa Chile 04/05/2008 Deportes Concepción vs. Palestino 1-3 Primera División 27/10/2007 Deportes Concepción vs. Palestino 0-2 Primera División 12/05/2007 Palestino vs. Deportes Concepción 2-0 Primera División 13/08/2005 Palestino vs. Deportes Concepción 0-2 Primera División

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Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis