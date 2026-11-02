Dónde ver EN VIVO Deportes Concepción vs. Palestino por la fecha 26 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Deportes Concepción recibe a Palestino este lunes 2 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Palestino pelea arriba y no puede permitirse regalar puntos ante un rival de mitad de tabla. Deportes Concepción, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha floja y sostenerse en la pelea del torneo.
Son 26 fechas del Campeonato Nacional y la diferencia en la tabla pesa: Palestino se juega meterse entre los primeros puestos, mientras que Concepción necesita sumar para no alejarse del grupo de arriba.
La actualidad de ambos equipos
Deportes Concepción no gana hace tres partidos. Viene de caer 1-3 como visitante ante Deportes La Serena y antes había rescatado un par de empates, ante Unión La Calera y Colo-Colo. Son 32 puntos en 24 fechas, un andar irregular que lo tiene en la mitad de la tabla y que lo obliga a reaccionar si quiere pelear por algo más que la permanencia.
Palestino llega entonado, aunque sin poder cerrar los partidos. Empató 1-1 con Colo-Colo de local y antes había igualado 2-2 de visitante ante Deportes Limache. Con 38 unidades está cuarto, en zona de pelea por los primeros lugares, y necesita volver a ganar para no perderle pisada a los de arriba.
El historial entre Deportes Concepción y Palestino
El historial entre ambos está prácticamente parejo: de once enfrentamientos, cinco ganó cada uno y hubo dos empates, con Palestino algo más efectivo en la diferencia de gol (21 contra 13). En los últimos cruces no hubo un dominador claro: el más reciente lo ganó Concepción como visitante por 1-0, y antes de eso habían empatado 4-4 en un partido con mucho gol.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/04/2026
|Palestino vs. Deportes Concepción
|0-1
|Primera División
|30/04/2025
|Palestino vs. Deportes Concepción
|4-4
|Copa Chile
|23/03/2025
|Deportes Concepción vs. Palestino
|3-2
|Copa Chile
|03/07/2021
|Deportes Concepción vs. Palestino
|0-4
|Copa Chile
|30/06/2021
|Palestino vs. Deportes Concepción
|4-0
|Copa Chile
|28/10/2010
|Deportes Concepción vs. Palestino
|0-0
|Copa Chile
|04/05/2008
|Deportes Concepción vs. Palestino
|1-3
|Primera División
|27/10/2007
|Deportes Concepción vs. Palestino
|0-2
|Primera División
|12/05/2007
|Palestino vs. Deportes Concepción
|2-0
|Primera División
|13/08/2005
|Palestino vs. Deportes Concepción
|0-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 20:30 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- Deportes Concepción y Palestino se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Deportes Concepción suma 32 puntos en el torneo.
- Palestino suma 38 puntos en el torneo.