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Campeonato Nacional

Alineaciones de Deportes La Serena y Palestino por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes La Serena y Palestino se enfrentan este sábado 7 de noviembre en La Portada por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

Deportes La Serena vs. Palestino, Campeonato Nacional
Deportes La Serena vs. Palestino, Campeonato Nacional

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en La Portada. Deportes La Serena viene de empatar 0-0 con Huachipato y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Palestino viene de caer 0-1 ante Deportes Concepción y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Deportes La Serena y Palestino

Deportes La Serena (4-1-4-1): José Tapia, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca, Matías Marín, Ángelo Henríquez, Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Jeisson Vargas, Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.

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Palestino (4-2-3-1): Sebastián Pérez, Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Antonio Alejandro Ceza Gavilán, Dylan Glaby, Marcelo Eggel, Sebastián Gallegos, Gonzalo Tapia, Ronnie Fernández, Francisco Montes. DT: Guillermo Farré.

La previa de Deportes La Serena y Palestino: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 7 de noviembre
  • Hora: 15:00 (hora de Chile)
  • Estadio: La Portada
  • Historial: 27 cruces — Deportes La Serena ganó 10, Palestino ganó 11 y empataron 6
  • Último antecedente: 16/05/2026: Palestino 5-1 Deportes La Serena
  • Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Deportes Limache, domingo 22 de noviembre
  • Próximo partido de Palestino: vs. Unión La Calera, domingo 22 de noviembre
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