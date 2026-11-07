Alineaciones de Deportes La Serena y Palestino por el Campeonato Nacional: formaciones probables

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en La Portada. Deportes La Serena viene de empatar 0-0 con Huachipato y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Palestino viene de caer 0-1 ante Deportes Concepción y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Deportes La Serena y Palestino
Deportes La Serena (4-1-4-1): José Tapia, Ian Franco Rasso, Lucas Alarcón, Rafael Delgado, Fernando Dinamarca, Matías Marín, Ángelo Henríquez, Felipe Chamorro, Gonzalo Escalante, Jeisson Vargas, Diego Rubio. DT: Felipe Gutiérrez.
Palestino (4-2-3-1): Sebastián Pérez, Bryan Carrasco, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Antonio Alejandro Ceza Gavilán, Dylan Glaby, Marcelo Eggel, Sebastián Gallegos, Gonzalo Tapia, Ronnie Fernández, Francisco Montes. DT: Guillermo Farré.
La previa de Deportes La Serena y Palestino: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 7 de noviembre
- Hora: 15:00 (hora de Chile)
- Estadio: La Portada
- Historial: 27 cruces — Deportes La Serena ganó 10, Palestino ganó 11 y empataron 6
- Último antecedente: 16/05/2026: Palestino 5-1 Deportes La Serena
- Próximo partido de Deportes La Serena: vs. Deportes Limache, domingo 22 de noviembre
- Próximo partido de Palestino: vs. Unión La Calera, domingo 22 de noviembre