Deportes La Serena vs. Palestino: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 27 del Campeonato Nacional

Deportes La Serena y Palestino se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Portada, por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en La Portada.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Deportes La Serena empató 0-0 como visitante ante Huachipato en la fecha anterior. Deportes La Serena está 10° en la tabla con 34 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Deportes Concepción.

En su último compromiso, Palestino perdió 0-1 como visitante ante Deportes Concepción. El conjunto marcha 5° con 38 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Colo-Colo.

El historial entre Deportes La Serena y Palestino

Deportes La Serena y Palestino se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 10 triunfos de Deportes La Serena, 11 de Palestino y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 16/05/2026 Palestino vs. Deportes La Serena 5-1 Primera División 29/11/2025 Deportes La Serena vs. Palestino 0-3 Primera División 14/06/2025 Palestino vs. Deportes La Serena 2-1 Primera División 23/10/2022 Palestino vs. Deportes La Serena 5-0 Primera División 14/05/2022 Deportes La Serena vs. Palestino 0-0 Primera División 25/10/2021 Palestino vs. Deportes La Serena 3-3 Primera División 20/07/2021 Deportes La Serena vs. Palestino 4-3 Primera División 22/11/2020 Palestino vs. Deportes La Serena 1-3 Primera División 14/10/2020 Deportes La Serena vs. Palestino 4-2 Primera División 10/11/2012 Deportes La Serena vs. Palestino 1-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 15:00 hs

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Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Everton vs. Deportes Concepción — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs

Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Audax Italiano vs. Coquimbo — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs

Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs

Unión La Calera vs. Huachipato — domingo 8 de noviembre, 17:30 hs

Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs

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En síntesis