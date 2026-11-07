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Campeonato Nacional

Deportes La Serena vs. Palestino: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 27 del Campeonato Nacional

Deportes La Serena y Palestino se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en La Portada, por la fecha 27 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes La Serena vs. Palestino, Campeonato Nacional
Deportes La Serena vs. Palestino, Campeonato Nacional

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en La Portada.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

La actualidad de ambos equipos

Deportes La Serena empató 0-0 como visitante ante Huachipato en la fecha anterior. Deportes La Serena está 10° en la tabla con 34 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Deportes Concepción.

+ Seguinos en

En su último compromiso, Palestino perdió 0-1 como visitante ante Deportes Concepción. El conjunto marcha 5° con 38 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Colo-Colo.

El historial entre Deportes La Serena y Palestino

Deportes La Serena y Palestino se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 10 triunfos de Deportes La Serena, 11 de Palestino y 6 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
16/05/2026Palestino vs. Deportes La Serena5-1Primera División
29/11/2025Deportes La Serena vs. Palestino0-3Primera División
14/06/2025Palestino vs. Deportes La Serena2-1Primera División
23/10/2022Palestino vs. Deportes La Serena5-0Primera División
14/05/2022Deportes La Serena vs. Palestino0-0Primera División
25/10/2021Palestino vs. Deportes La Serena3-3Primera División
20/07/2021Deportes La Serena vs. Palestino4-3Primera División
22/11/2020Palestino vs. Deportes La Serena1-3Primera División
14/10/2020Deportes La Serena vs. Palestino4-2Primera División
10/11/2012Deportes La Serena vs. Palestino1-1Primera División

Horario del partido

  • Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Everton vs. Deportes Concepción — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
  • Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Audax Italiano vs. Coquimbo — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
  • Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
  • U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
  • Unión La Calera vs. Huachipato — domingo 8 de noviembre, 17:30 hs
  • Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs

En síntesis

  • Deportes La Serena y Palestino se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Deportes La Serena suma 34 puntos en el torneo.
  • Palestino suma 38 puntos en el torneo.
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