Deportes La Serena vs. Palestino: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la fecha 27 del Campeonato Nacional

Deportes La Serena recibe a Palestino este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 27 del Campeonato Nacional, se disputará en La Portada.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
Deportes La Serena empató 0-0 como visitante ante Huachipato en la fecha anterior. Deportes La Serena está 10° en la tabla con 34 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Deportes Concepción.
En su último compromiso, Palestino perdió 0-1 como visitante ante Deportes Concepción. El conjunto marcha 5° con 38 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Colo-Colo.
El historial entre Deportes La Serena y Palestino
Deportes La Serena y Palestino se enfrentaron 27 veces en los últimos años: 10 triunfos de Deportes La Serena, 11 de Palestino y 6 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|16/05/2026
|Palestino vs. Deportes La Serena
|5-1
|Primera División
|29/11/2025
|Deportes La Serena vs. Palestino
|0-3
|Primera División
|14/06/2025
|Palestino vs. Deportes La Serena
|2-1
|Primera División
|23/10/2022
|Palestino vs. Deportes La Serena
|5-0
|Primera División
|14/05/2022
|Deportes La Serena vs. Palestino
|0-0
|Primera División
|25/10/2021
|Palestino vs. Deportes La Serena
|3-3
|Primera División
|20/07/2021
|Deportes La Serena vs. Palestino
|4-3
|Primera División
|22/11/2020
|Palestino vs. Deportes La Serena
|1-3
|Primera División
|14/10/2020
|Deportes La Serena vs. Palestino
|4-2
|Primera División
|10/11/2012
|Deportes La Serena vs. Palestino
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Everton vs. Deportes Concepción — sábado 7 de noviembre, 17:30 hs
- Universidad Católica vs. Deportes Limache — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Audax Italiano vs. Coquimbo — domingo 8 de noviembre, 12:30 hs
- Ñublense vs. Colo-Colo — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
- U de Chile vs. Cobresal — domingo 8 de noviembre, 15:00 hs
- Unión La Calera vs. Huachipato — domingo 8 de noviembre, 17:30 hs
- Universidad de Concepción vs. O'Higgins — domingo 8 de noviembre, 20:00 hs
En síntesis
- Deportes La Serena y Palestino se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la fecha 27 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Deportes La Serena suma 34 puntos en el torneo.
- Palestino suma 38 puntos en el torneo.