Everton recibe a O'Higgins este domingo 29 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 29 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Sausalito. Everton viene de caer 1-2 ante Coquimbo y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. O'Higgins viene de caer 0-1 ante U de Chile y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y O'Higgins
Everton (4-3-3): José Ignacio González, Óscar Opazo, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún, Lucas Soto, Benjamín Berríos, Alan Medina, Joaquín Moya, Nicolás Montiel, Julián Alfaro, Emiliano Ramos. DT: Walter Ribonetto.
O'Higgins (4-2-3-1): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez, Tomás Avilés, Walter Bou, Felipe Ogaz, Joaquín Tapia, Arnaldo Castillo, Bastián Yáñez. DT: Lucas Bovaglio.
La previa de Everton y O'Higgins: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 29 de noviembre
- Hora: 20:30 (hora de Chile)
- Estadio: Estadio Sausalito
- Historial: 38 cruces — Everton ganó 9, O'Higgins ganó 19 y empataron 10
- Último antecedente: 31/05/2026: O'Higgins 2-3 Everton
- Próximo partido de Everton: vs. Palestino, sábado 5 de diciembre
- Próximo partido de O'Higgins: vs. Coquimbo, domingo 6 de diciembre