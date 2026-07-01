El DT del Cacique optaría por varias de las promesas de la cantera alba para el duelo ante los rancagüinos.

Colo Colo afina los últimos detalles para volver a la acción y enfrentar a O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, en un duelo clave por la Copa Chile. El equipo dirigido por Fernando Ortiz buscará su cuarta victoria consecutiva, resultado que le permitiría asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de final.

En la antesala del compromiso, el Cacique completó su último entrenamiento y el “Tano” definió una formación con varias sorpresas, marcando un giro importante en su esquema habitual.

La principal novedad es el regreso a una línea de cuatro en defensa, además de la inclusión de varios jugadores jóvenes en el once titular.

¿Cómo formarían los Albos?

En la zona defensiva, destacan las salidas de Joaquín Sosa y Arturo Vidal, quienes dejan su lugar a Erick Wiemberg y Javier Méndez. En el mediocampo, resalta el ingreso de Vicente Martínez, mientras que en ofensiva el DT apostará por un tridente inédito compuesto por Leandro Hernández, Yastin Cuevas y Francisco Marchant.

Vicente Martínez asoma como la gran novedad en el mediocampo del Cacique.

De esta manera, la probable formación de Colo Colo sería con Gabriel Maureira en el arco; Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en defensa; Álvaro Madrid, Víctor Felipe Méndez y Vicente Martínez en el mediocampo; dejando en ataque a Hernández, Cuevas y Marchant.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs. O’Higgins?

El encuentro entre Colo Colo y O’Higgins se disputará este jueves 2 de julio a las 20:30 horas en Rancagua. Un duelo que puede ser decisivo, ya que en caso de sumar de a tres, los albos llegarán a 12 puntos y sellarán su clasificación a la siguiente ronda con dos fechas de anticipación.

Con un equipo renovado y varias apuestas jóvenes, el Popular intentará dar otro paso firme en la Copa Chile y confirmar su gran presente en el torneo.