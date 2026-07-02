El DT del Cacique aseguró que, a pesar del resultado, se fue conforme con lo mostrado por sus dirigidos hoy en el campo.

Colo Colo vivió una jornada para el olvido en El Teniente de Rancagua tras caer por un contundente 4-1 ante O’Higgins, en un partido donde fue superado en intensidad y eficacia. El cuadro albo nunca logró acomodarse en el encuentro y terminó pagando caro cada error defensivo.

El equipo local golpeó desde temprano con el gol de Francisco González a los 12’, aprovechando un contragolpe que tomó mal parado al fondo de Colo Colo. Luego, antes del descanso, Thiago Vecino amplió la ventaja a los 41’, reflejando la superioridad rancagüina en la primera mitad.

En el complemento, el trámite no cambió demasiado. O’Higgins mantuvo el control y volvió a golpear con Arnaldo Castillo, que marcó a los 68’ y repitió en el 90’, sellando una goleada categórica. El único descuento albo llegó en el cierre mediante Arturo Vidal de penal (90’+3), solo para maquillar el resultado.

La derrota deja sensaciones preocupantes en lo futbolístico, más allá de la rotación utilizada, y obliga a Colo Colo a reaccionar rápidamente de cara a lo que viene.

El análisis de Fernando Ortiz tras ser goleado

El técnico albo, Fernando Ortiz, reconoció que al equipo “le costó entrar en el ritmo de juego”, aunque valoró que con el paso de los minutos lograron asentarse parcialmente. Eso sí, apuntó a la jugada que abrió el partido: “se encuentran con un gol en contragolpe donde no pudimos encontrar los espacios de fútbol”, marcando el quiebre del encuentro.

El Tano se va conforme pese a la goleada ante O’Higgins.

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Pese al abultado resultado, el “Tano” dejó en claro que se va conforme con ciertos aspectos del rendimiento, aunque no con el marcador: “las conclusiones que saco de lo que quería ver me voy satisfecho, no con el resultado”, enfatizó.

Sobre la utilización de un equipo alternativo, Ortiz descartó una baja en el nivel colectivo y reforzó la idea de grupo: “somos un equipo, los que están, los que entran, los que se quedan, somos un equipo y es lo que se vio”, afirmando que no ve diferencias en ese sentido.

Finalmente, proyectó lo que viene para el “Cacique”, con la mira puesta en el próximo desafío: “cerrar el lunes con nuestra gente en nuestra cancha, seguir sumando puntos y lograr clasificar”, dejando en claro que el objetivo inmediato sigue siendo avanzar en la competencia antes de la intertemporada.