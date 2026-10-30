Este viernes se da inicio a la fecha 26 de la Liga de Primera 2026, donde hay dos partidos en simultáneo a las 19:00 horas, entre ellos el de Colo Colo.

Este viernes 30 de octubre inicia la fecha 26 de la Liga de Primera 2026 con dos partidos, pues Colo Colo y Universidad de Concepción no son los únicos que se enfrentan esta jornada.

En simultáneo, a partir de las 19:00 horas, se verán las caras Coquimbo Unido y Unión La Calera en la Cuarta Región, por lo que se dividirá la transmisión televisiva.

El canal dueño de los derechos de televisación del fútbol chileno, TNT Sports, pondrá a disposición sus dos señales principales.

El choque entre el Cacique y el Campanil, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, irá por la señal de TNT Sports Premium.

Mientras que el duelo entre los Piratas y los Cementeros será transmitido por la señal básica de TNT Sports, que está incluida en todos los cableoperadores.

De igual forma, ambos cotejos también se podrán ver a través de la plataforma de streaming HBO Max, con sucripción a TNT Sports.

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El único partido de la Primera B

Más tarde, se jugará el único partido de la Primera B que se llevará a cabo este fin de semana, luego que la ANFP suspendiera la fecha 30 a la espera de la resolución final por la desafiliación de San Marcos de Arica.

Desde las 21:15 horas cierran su temporada Curicó Unido y Deportes Temuco en La Granja, equipos que no se juegan nada en la Liga de Ascenso. Este partido será transmitido por TNT Sports (básico) y HBO Max.

TNT Sports dispondrá de todas sus señales este viernes. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

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La programación de este viernes 30 de octubre

19:00 horas: Colo Colo vs. U. de Concepción – TNT Sports Premium y HBO Max

19:00 horas: Coquimbo Unido vs. Unión La Calera – TNT Sports y HBO Max

21:15 horas: Curicó Unido vs. Deportes Temuco – TNT Sports y HBO Max