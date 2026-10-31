“La Nona” Muñoz apunta al responsable de la goleada que Colo Colo le propinó a la UdeC

El técnico de Universidad de Concepción lamentó la goleada 6-1 en contra y valoró el tremendo nivel de los albos.

Universidad de Concepción sufrió un duro golpe en su lucha por mantenerse en Primera División. El ‘Campanil’ cayó por un contundente 6-1 ante Colo Colo en el Estadio Monumental, por la Fecha 26 de la Liga de Primera, y quedó seriamente comprometido en la parte baja de la tabla de posiciones.

Tras el encuentro, el técnico Cristián “La Nona” Muñoz no escondió su frustración y asumió la responsabilidad por el rendimiento del ‘Forero’. El entrenador reconoció que nunca encontraron la fórmula para contrarrestar el juego del Cacique y destacó la superioridad del cuadro albo.

“Fue partido complejo. Creo que en el primer tiempo no le encontramos la vuelta al partido. El trámite en general, nos arrollaron en el primer tiempo; luego estábamos lentos, saltábamos tarde a las presiones. Soy el responsable de esto. Yo soy el que planifico los partidos y todo”, reconoció.

El estratega también lamentó la expulsión de Benjamín Sáez a los 57 minutos, aunque admitió que Colo Colo fue superior y aprovechó prácticamente todas sus oportunidades. “El partido fue muy difícil. Colo Colo no te perdona: cada opción que tienen y con los jugadores que tienen, terminan en gol. Hoy día creo que hicimos todo lo posible para perder el partido de esa manera y la verdad es que es doloroso”, señaló.

Finalmente, Muñoz reconoció la compleja situación que atraviesa Universidad de Concepción y el impacto que la derrota puede tener en el ánimo del plantel. “Es una derrota muy dolorosa, porque estamos en un momento muy complejo, difícil, donde hemos intentado por todos lados encontrarle la vuelta a la situación y cada día se hace más complejo”, cerró.