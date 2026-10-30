Colo Colo golea a la U. de Concepción y queda a un paso del título: así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Colo Colo goleó a la Universidad de Concepción y da un gran paso por el título en la Liga de Primera.

Colo Colo y Universidad de Concepción en esta jornada tenían un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en el que ambos equipos necesitaban con urgencia sumar los tres puntos para lo que son sus distintos objetivos.

El ‘Cacique’ tuvo una tarde soñada, en la que contó con una jornada inspirada de su goleador Javier Correa, quien fue la gran figura en el triunfo de Colo Colo por 6-1 ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental.

Con este resultado, Colo Colo se sostiene firme en la punta del torneo con 58 puntos, quedando a un paso de poder levantar una nueva estrella en el fútbol chileno, mientras que Universidad de Concepción se mantiene en la zona roja, en el penúltimo lugar con 23 unidades.

En lo que será la próxima fecha, Colo Colo deberá viajar al sur del país para enfrentar a Ñublense de Chillán, mientras que Universidad de Concepción recibirá en condición de local a O’Higgins de Rancagua.

Colo Colo golea a U. de Concepción y se acerca al título | Foto: Photosport

ASÍ QUEDÓ LA TABLA EN LA LIGA DE PRIMERA