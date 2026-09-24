ANFP reacciona a la muerte de Reinaldo Sánchez y toma esta decisión: “Se realizará…”

Desde Quilín enviaron un sentido comunicado y confirmaron que se realizará un minuto de silencio en los partidos del fútbol chileno.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) reaccionaron al fallecimiento de Reinaldo Sánchez, histórico dirigente de Santiago Wanderers y el fútbol chileno, quien dejó de existir en las últimas horas tras una grave enfermedad a los 81 años.

A través de un comunicado, la ANFP destacó la extensa trayectoria de Sánchez, quien además fue presidente y hasta ahora, actual propietario de Santiago Wanderers. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la gran familia del fútbol chileno expresan su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de don Reinaldo Sánchez Olivares”, señalaron.

Reinaldo Sánchez permaneció internado a causa de una complicada enfermedad hasta su deceso (Photosport).

Entre los principales hitos de su gestión al frente de la ANFP, la institución destacó la creación del Canal del Fútbol (CDF) en 2003, proyecto que, según remarcaron, “contribuyó a fortalecer nuestro deporte y le otorgó una sostenibilidad financiera clave para el desarrollo de la actividad”.

Como homenaje a su trayectoria, la ANFP y la Federación anunciaron que se realizará un minuto de silencio antes de los partidos del fútbol profesional chileno, en el marco del luto institucional por la muerte del histórico dirigente.

Finalmente, ambas instituciones hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Sánchez, además de extenderlas a toda la comunidad de Santiago Wanderers.