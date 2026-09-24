El exfutbolista que partió en Santiago Wanderers, recordó cómo fue su relación con el fallecido propietario del club Caturro.

Este jueves falleció a los 81 años el dirigente porteño Reinaldo Sánchez, propietario y presidente de Santiago Wanderers, que también presidió anteriormente la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Uno que tiene muy buenos recuerdos del empresario de Valparaíso es el exfutbolista Cristián Flores, quien puso en alto su nombre, rememorando cuando lo conoció en el club Caturro en 1992.

El Pistola en conversación con Bolavip Chile, comentó: “No quiero quedar bien ni con el diablo ni con Dios. Yo de parte de él, en lo personal, no tengo nada malo que decir, al contrario, fue uno de los que me defendía siempre en las reuniones, cuando dentro de todo me mandaba mis cagadas, en reunión de disciplina él me salvaba siempre”.

“Cuando en Wanderers se le paró el culo al Pollo Véliz de echarme el año 97-98, él me llamó en la noche y me dijo que me reincorporaba a pesar de todos los que se fueran en contra de él, pero ya había firmado en Everton”, agregó.

El mensaje de Cristián Flores a la familia de Reinaldo Sánchez

El Pistola Flores también quiso enviarle un mensaje a la familia de Sánchez, volviendo a realzar su nombre.

“Lamentable, porque independiente que haya sido un muy buen dirigente o muy mal dirigente, era querido por muchos y odiado por muchos. Yo por mi parte no voy a hablar mal de él, ya no está acá en esta vida, así que darle la paz a la familia, todos sabiendo que el hombre estaba pasando por mal momento de salud”, expresó.

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“Yo creo que es un papá de los cabros de Wanderers. Que la gente haya hablado de los jugadores que traía o contrataba, él trató de hacer lo mejor posible y fíjate que desde que llegó él a Wanderers el año 92, no me acuerdo bien, estábamos seis meses sin sueldo y el hombre nos pagó todos los meses a todos y fue un año que empezamos a remontar, sacar jugadores e hizo la pega. No era del gusto de todos, pero hizo la pega”, completó en su defensa.

Cristián Flores en su etapa en Santiago Wanderers.

En síntesis

Reinaldo Sánchez falleció a los 81 años; presidió Santiago Wanderers y la ANFP.

a los 81 años; presidió Santiago Wanderers y la ANFP. Sánchez llegó en 1992 a Wanderers y pagó seis meses de sueldos atrasados.

a Wanderers y pagó seis meses de sueldos atrasados. Cristián Flores firmó por Everton hacia 1997-1998 tras ser despedido por Pollo Véliz.