¿De qué murió Reinaldo Sánchez (81 años), histórico dirigente de Wanderers y expresidente de la ANFP?

El dirigente atravesaba un delicado estado de salud que le había impedido acompañar al plantel Caturro a la final de la Copa Intercontinental Sub 20 en Madrid.

Durante la tarde de este jueves se confirmó el fallecimiento de Reinaldo Sánchez, expresidente de la ANFP e histórico dirigente de Santiago Wanderers, luego de permanecer varios días internado en la Clínica Reñaca, en Viña del Mar. El hasta ahora, propietario del conjunto Caturro, se encontraba en estado crítico y con pronóstico reservado.

¿De qué falleció Reinaldo Sánchez?

De acuerdo a la información entregada por Radio ADN, Sánchez padecía un cáncer de hígado, que se había agravado durante las últimas horas. Hace unos días, el diario La Estrella de Valparaíso había señalado que su estado era de “máxima gravedad” y “reservado”.

Reinaldo Sánchez había presentado graves problemas de salud.

El delicado estado de salud de Sánchez le había impedido acompañar a Santiago Wanderers en su viaje a España para disputar la Copa Intercontinental Sub 20 frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El dirigente llevaba varias semanas alejado de las actividades públicas del club porteño.

La muerte de Reinaldo Sánchez enluta al fútbol chileno, luego de una extensa trayectoria ligada a Santiago Wanderers y a la ANFP. Fue presidente del club entre 1992 y 2001 y posteriormente encabezó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional hasta 2006. En 2021 regresó a la presidencia de la institución porteña vínculo que mantuvo hasta sus últimos días.