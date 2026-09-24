¿TNT Sports o HBO Max? La única señal para ver EN VIVO Everton vs. Universidad de Chile

Universidad de Chile visita a Everton por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Todo listo para que Universidad de Chile visite a Everton por la ida de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Los azules vuelven a la acción ante los ‘Ruleteros’, en un encuentro donde la U dirigida por Fernando Gago buscará dar un nuevo paso para lograr conquistar un título durante esta temporada.

El conjunto universitario afrontará la llave ante los viñamarinos con la misión de avanzar en un torneo que aparece como una de sus grandes oportunidades para pelear por un trofeo en 2026.

Al frente estará un Everton que llega con confianza gracias a su buena racha en la Liga de Primera. Los ‘Ruleteros’ intentarán trasladar ese buen momento al certamen copero y aprovechar la localía en Sausalito para dar el golpe ante el conjunto de Fernando Gago.

¿A qué hora juega Everton vs. Universidad de Chile?

El choque entre Everton y la U se jugará este jueves 24 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Sausalito. La revancha se disputará el próximo domingo 27 a las 17:30 horas.

¿Dónde ver Everton vs. Universidad de Chile?

El partido entre ‘Ruleteros’ y azules será transmitido EN VIVO por la señal Premium de TNT Sports. Además, el encuentro estará disponible en streaming a través de HBO Max, mediante un plan de suscripción.