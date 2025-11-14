La tarde de este lunes se remeció el panorama en Audax Italiano luego de que el club sacara de sus funciones a Juan José Ribera, decisión que tomó por sorpresa a muchos considerando que no se había anticipado un movimiento tan drástico en la interna del cuadro de La Florida. Sin embargo, la dirigencia ya tendría completamente encaminado al reemplazante del ‘Coto’.

A través de un comunicado, los itálicos dieron a conocer la noticia sorprendiendo a todo el fútbol chileno: “Audax Italiano informa que, tras los negativos resultados obtenidos en las últimas fechas, se ha llegado a la determinación de que Juan José Ribera y su cuerpo técnico no continúen al mando del plantel profesional”.

El reemplazante del ‘Coto’ ya estaría prácticamente listo. Según información revelada por RedGol, el nuevo entrenador del elenco audino será Gustavo Lema, técnico argentino que ya cuenta con una primera experiencia en banca profesional tras su reciente paso por Pumas UNAM de México, donde cosechó 23 triunfos, 13 empates y 18 derrotas en 54 compromisos.

Gustavo Lema estaría cerca de ser el nuevo DT del Audax Italiano tras la salida de Juan José Ribera (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

En el elenco mexicano, Lema vivió su primera experiencia como técnico principal tras la salida de Antonio Mohamed.

Ahora, tendría el desafío de tomar el mando de Audax Italiano, equipo que busca reordenarse después de un irregular paso de Ribera en la segunda rueda de la Liga de Primera y que aún pelea por recuperar terreno en para meterse en Copa Sudamericana.

