“Los Futbolitos” son dos streamers y youtubers centroamericanos que discuten sobre fútbol y que crearon frases como “¿Bancan shat? o “Factous”, las cuales rápidamente se comenzaron a utilizar en las diversas redes sociales y se hicieron conocidas mundialmente.

Ha sido tanto el furor por el canal de Ángelo Valdés y Vincent Pérez, oriundos de República Dominicana, que estos ya cuentan con 63 mil seguidores en Twitch, en Youtube suman 151 mil suscriptores, mientras que, en Instagram tienen más de 30 mil seguidores.

Los Futbolitos causan furor en las redes sociales | Foto: Instagram

En conversación con AS Chile, los reconocidos comunicadores no quisieron quedar atrás y debatieron sobre el fútbol chileno: escogieron a los tres equipos más grandes de nuestro país.

“Colo Colo es más grande obviamente, tiene mejor nombre por favor. Colo Colo es mucho más grande que Universidad de Chile a nivel de nombres y a nivel de calidad yo creo que también, así que me voy con Colo Colo, segundo Universidad de Chile y tercero Universidad Católica”, expresó Valdés, quien se hace llamar Will por su parecido con el actor estadounidense Will Smith.

“Yo creo que es Colo Colo y bancando también lo que dijo mi compañero es Colo Colo es el más grande y tiene un escudo épico, me encanta el escudo de Colo Colo”, reafirmó Pérez.

Lo cierto es que estas opiniones rápidamente se hicieron virales tanto en Tik Tok como en Instagram, donde algunos hinchas se mostraron en desacuerdo con sus veredictos.