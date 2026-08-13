¡Bombazo! Universidad de Concepción rompe el mercado de fichajes con un goleador argentino

El Campanil se guardó lo mejor para el final y se refuerza con delantero de gran recorrido en Argentina y México para el segundo semestre.

Este jueves cierra el mercado de fichajes de invierno en la Liga de Primera 2026 y los equipos están oficializando a sus últimos refuerzos para el segundo semestre, donde la Universidad de Concepción dio una gran golpe.

En una jornada bastante movida, el Campanil dio a conocer la contratación del delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori, el máximo goleador en la historia del Monterrey -superó a Humberto ‘Chupete’ Suazo con 160 goles-.

El atacante de 35 años viene de jugar la última temporada en el Club León de México, país en que ha hecho la gran parte de su carrera, anteriormente en Pumas y Rayados.

La propia UdeC dio a conocer la contratación del ex Benfica a través de sus redes sociales: “Funes Mori, bienvenido al único campeón de Concepción. Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos”.

Captura de la publicación de U. de Concepción en X.

El formado en River Plate se convierte en el tercer refuerzo de los foreros en esta ventana de invierno, sumándose a sus compatriotas Jorge Broun y Miguel Barbieri.

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Cabe recordar que el cuadro penquista necesita repuntar en la segunda rueda de la Liga de Primera, pues está en la decimocuarta posición con 19 puntos, un puesto por encima y a dos unidades de la zona de descenso.

En síntesis