Este jueves cierra el libro de pases de la ventana de invierno en el fútbol chileno, previo al inicio de la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

Este jueves se vive el “deadline day” del fútbol chileno, donde cierra el libro de pases, correspondiente a la ventana de invierno de la Liga de Primera 2026.

Luego de un mes y medio en que los 16 equipos de Primera División pudieron incorporar nuevos jugadores o intercambiar con otros clubes, llegó la fecha límite, tal como lo establecen las bases del campeonato.

Cabe recordar que de aquí en adelante los equipos no podrán fichar hasta fin de año, tras el término del torneo nacional.

¿A qué hora se cierra el libro de pases?

El libro de pases se cierra a las 23:59 horas de este jueves 13 de agosto, que corresponde al día anterior al inicio de la cuarta fecha de la segunda rueda del torneo (fecha 19).

Hasta esa hora los clubes pueden registrar sus fichajes en el sistema COMET, que es la plataforma digital que autoriza la FIFA para la gestión de los datos del fútbol mundial.

Consignar que mañana (viernes) arranca la jornada con el partido entre Universidad de Concepción y Deportes La Serena, a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

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Los movimientos del ‘deadline day’

Hasta el momento la gran sorpresa del cierre del libro de pases es el regreso del defensa Igor Lichnovsky a Universidad de Chile, quien vuelve al país después de 12 años.

Este jueves el zaguero de 32 años aterrizó en Santiago proveniente del Fatih Karagümrük SK de Turquía, para hacerse rápidamente la revisión médica y poder firmar contrato.

Mientras que ayer (miércoles) Colo Colo presentó a su segundo refuerzo de este mercado invernal, siendo el defensa nacional Iván Román a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil.

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Los albos todavía tienen la ilusión de poder concretar a última hora el fichaje del volante Diego Valdés, que ha sido el gran pedido del entrenador Fernando Ortiz.

Iván Román es el último fichaje del líder Colo Colo. (Foto: Luis Quinteros/Photosport)

En síntesis

Jueves 13 de agosto a las 23:59 cierra el libro de pases de Primera.

cierra el libro de pases de Primera. Igor Lichnovsky regresó a Universidad de Chile tras 12 años en el extranjero.

regresó a Universidad de Chile tras 12 años en el extranjero. Iván Román llegó a Colo Colo a préstamo desde el Atlético Mineiro de Brasil.