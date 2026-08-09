Universidad de Chile sigue al acecho de Colo Colo en la lucha por el liderato de la Liga de Primera. Los azules no le pierden pisada al Cacique y volvieron a demostrarlo este domingo en el Estadio Nacional, donde derrotaron por 2-1 a Palestino por la Fecha 18, aunque terminaron sufriendo más de la cuenta en los minutos finales.
Con un golazo de Agustín Arce (18’) y otra gran anotación de Eduardo Vargas (26’), la U amarró en el primer tiempo una victoria que parecía encaminada en el segundo tiempo. Sin embargo, una infracción dentro del área de Javier Altamirano, y tras decisión del VAR, Palestino llegó al descuento mediante lanzamiento penal de Nelson Da Silva (78’).
Con un golazo de Agustin Arce, la U abrió la cuenta ante Palestino (Photosport).
De esta forma, el elenco estudiantil llegó a 33 puntos y mantuvo la distancia de 12 unidades con el líder Colo Colo, que tras superar a Unión La Calera, llegó a 45 en la cima de la tabla de posiciones. En la fecha subsiguiente, ambos clubes se enfrentarán en el Superclásico 200 del fútbol chileno.
Mientras, en la Fecha 19, la U visitará a Deportes Limache en Quillota, duelo programado para el próximo sábado 15 de agosto a las 15:30 horas, mientras que Palestino que se estancó en el 4° lugar con 27 puntos, recibirá a Huachipato en La Cisterna (lunes 17 a las 20:30 horas).
El jugador que dejó en llamas a los hinchas de la U tras el primer tiempo ante Palestino: “Ilusiona”
Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|18
|15
|0
|3
|38
|17
|21
|45
|2
|U. de Chile
|18
|9
|6
|3
|23
|12
|11
|33
|3
|U. Católica
|18
|9
|3
|6
|40
|26
|14
|30
|4
|Palestino
|18
|8
|3
|7
|26
|26
|0
|27
|5
|Everton
|18
|7
|5
|6
|27
|21
|6
|26
|6
|Coquimbo Unido
|17
|7
|4
|6
|24
|21
|3
|25
|7
|Ñublense
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|1
|25
|8
|Deportes Limache
|17
|7
|3
|7
|34
|27
|7
|24
|9
|Huachipato
|18
|7
|3
|8
|27
|31
|-4
|24
|10
|Concepción
|18
|7
|2
|9
|20
|23
|-3
|23
|11
|O’Higgins
|18
|7
|2
|9
|22
|28
|-6
|23
|12
|La Serena
|18
|4
|8
|6
|26
|31
|-5
|20
|13
|Audax Italiano
|17
|5
|4
|8
|20
|23
|-3
|19
|14
|Univ. Concepción
|17
|5
|4
|8
|13
|28
|-15
|19
|15
|Cobresal
|18
|5
|2
|11
|26
|34
|-8
|17
|16
|U. La Calera
|18
|3
|4
|11
|16
|35
|-19
|13