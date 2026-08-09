La U sufrió en los minutos finales para vencer 2-1 a Palestino y mantener la diferencia de puntos con Colo Colo en la parte alta de la tabla.

Universidad de Chile sigue al acecho de Colo Colo en la lucha por el liderato de la Liga de Primera. Los azules no le pierden pisada al Cacique y volvieron a demostrarlo este domingo en el Estadio Nacional, donde derrotaron por 2-1 a Palestino por la Fecha 18, aunque terminaron sufriendo más de la cuenta en los minutos finales.

Con un golazo de Agustín Arce (18’) y otra gran anotación de Eduardo Vargas (26’), la U amarró en el primer tiempo una victoria que parecía encaminada en el segundo tiempo. Sin embargo, una infracción dentro del área de Javier Altamirano, y tras decisión del VAR, Palestino llegó al descuento mediante lanzamiento penal de Nelson Da Silva (78’).

Con un golazo de Agustin Arce, la U abrió la cuenta ante Palestino (Photosport).

De esta forma, el elenco estudiantil llegó a 33 puntos y mantuvo la distancia de 12 unidades con el líder Colo Colo, que tras superar a Unión La Calera, llegó a 45 en la cima de la tabla de posiciones. En la fecha subsiguiente, ambos clubes se enfrentarán en el Superclásico 200 del fútbol chileno.

Mientras, en la Fecha 19, la U visitará a Deportes Limache en Quillota, duelo programado para el próximo sábado 15 de agosto a las 15:30 horas, mientras que Palestino que se estancó en el 4° lugar con 27 puntos, recibirá a Huachipato en La Cisterna (lunes 17 a las 20:30 horas).

Así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 18 15 0 3 38 17 21 45 2 U. de Chile 18 9 6 3 23 12 11 33 3 U. Católica 18 9 3 6 40 26 14 30 4 Palestino 18 8 3 7 26 26 0 27 5 Everton 18 7 5 6 27 21 6 26 6 Coquimbo Unido 17 7 4 6 24 21 3 25 7 Ñublense 16 6 7 3 20 19 1 25 8 Deportes Limache 17 7 3 7 34 27 7 24 9 Huachipato 18 7 3 8 27 31 -4 24 10 Concepción 18 7 2 9 20 23 -3 23 11 O’Higgins 18 7 2 9 22 28 -6 23 12 La Serena 18 4 8 6 26 31 -5 20 13 Audax Italiano 17 5 4 8 20 23 -3 19 14 Univ. Concepción 17 5 4 8 13 28 -15 19 15 Cobresal 18 5 2 11 26 34 -8 17 16 U. La Calera 18 3 4 11 16 35 -19 13