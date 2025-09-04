La Supercopa del fútbol chileno, programada para el domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, está teniendo más de una complicación para llevarse a cabo pese a que ya hay una venta de entradas en marcha.

Fue el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien puso en duda la realización del compromiso por el estado ‘en obras’ que se encuentra el Estadio Santa Laura y dijo que, en ese estado, no se puede desarrollar un partido de fútbol.

Ahora, según reveló el periodista Fernando Agustín Tapia, un abogado e hincha de Universidad de Chile interpuso un recurso para frenar la venta de entradas por discriminación, más no el encuentro deportivo.

“Urgente: Abonado de Azul Azul, el abogado Juan Cristóbal Cantuarias, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la ANFP para suspender la venta de entradas para la final de la Supercopa. Argumenta vulneración al principio de igualdad y no discriminación”, informó.

Cabe recordar que, para adquirir un boleto para la Supercopa, hay que estar en los registros de la ANFP o bien tener sobre 55 años, medida que aleja a gran parte de la población para poder acceder al compromiso.

Ahora, habrá que ver si la justicia acoge el reclamo y se suspende la venta de entradas o si todo sigue en marcha para disputar el tercer Superclásico de la temporada entre Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Cuándo es la Supercopa?

El compromiso está fijado para el domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde de Chile continental en el Estadio Santa Laura.