Deportes Iquique metió un triunfazo ante Unión La Calera (2-1) como visitante por la fecha 27 de la Liga de Primera gracias a las anotaciones de Misael Dávila y Álvaro Ramos, quienes se alzaron como los héroes en la captura de tres puntos valiosísimos en la lucha por no descender a Primera B.
Con 27 partidos jugados, los Dragones Celestes llegaron a 18 puntos y tendrán que esperar lo que haga este fin de semana Unión Española (21), Deportes Limache (22) y Everton (23).
En caso de que sus más cercanos rivales enreden puntos esta fecha, los iquiqueños se meterán con todo en la pelea por zafar del infierno cuando van a restar 9 puntos por disputar.
Eso sí, el derrotero de los nortinos asoma como el más duro: serán locales ante Cobresal, luego jugarán la ‘final del mundo’ ante Everton y cerrarán en el Tierra de Campeones ante una Universidad de Chile que irá en busca del Chile 2.
Ante este escenario y en el mejor de los casos, Iquique tendrá que aspirar a sumar 6 puntos más -por lo bajo- para optar a una salvación que por ahora aún se ve demasiado lejana, considerando que quienes luchan más arriba aún deben disputar esta fecha.
Y es que los iquiqueños deberán esperar que al menos Unión Española no sume más de 4 puntos, que Limache prácticamente sume apenas uno más o que Everton pierda todo lo que resta.
El fixture de los que pelean el descenso
Deportes Iquique (18 puntos)
- Fecha 28: vs. Cobresal (L)
- Fecha 29: vs. Everton (V)
- Fecha 30: vs. U. de Chile (L)
Unión Española (21 puntos)
- Fecha 27: Colo Colo (L)
- Fecha 28: D. Limache (V)
- Fecha 29: O’Higgins (L)
- Fecha 30: Coquimbo U. (V)
Deportes Limache (22 puntos)
- Fecha 27: U. de Chile (V)
- Fecha 28: U. Española (L)
- Fecha 29: U. La Calera (V)
- Fecha 30: D. La Serena (L)
Everton (23 puntos)
- Fecha 27: vs. Cobresal (V)
- Fecha 28: vs. A. Italiano (V)
- Fecha 29: vs. Iquique (L)
- Fecha 30: vs. O’Higgins (V)