Deportes Iquique metió un triunfazo ante Unión La Calera (2-1) como visitante por la fecha 27 de la Liga de Primera gracias a las anotaciones de Misael Dávila y Álvaro Ramos, quienes se alzaron como los héroes en la captura de tres puntos valiosísimos en la lucha por no descender a Primera B.

Con 27 partidos jugados, los Dragones Celestes llegaron a 18 puntos y tendrán que esperar lo que haga este fin de semana Unión Española (21), Deportes Limache (22) y Everton (23).

En caso de que sus más cercanos rivales enreden puntos esta fecha, los iquiqueños se meterán con todo en la pelea por zafar del infierno cuando van a restar 9 puntos por disputar.

Iquique todavía sueña (Photosport).

Eso sí, el derrotero de los nortinos asoma como el más duro: serán locales ante Cobresal, luego jugarán la ‘final del mundo’ ante Everton y cerrarán en el Tierra de Campeones ante una Universidad de Chile que irá en busca del Chile 2.

Ante este escenario y en el mejor de los casos, Iquique tendrá que aspirar a sumar 6 puntos más -por lo bajo- para optar a una salvación que por ahora aún se ve demasiado lejana, considerando que quienes luchan más arriba aún deben disputar esta fecha.

Y es que los iquiqueños deberán esperar que al menos Unión Española no sume más de 4 puntos, que Limache prácticamente sume apenas uno más o que Everton pierda todo lo que resta.

El fixture de los que pelean el descenso

Deportes Iquique (18 puntos)

Fecha 28: vs. Cobresal (L)

Fecha 29: vs. Everton (V)

Fecha 30: vs. U. de Chile (L)

Unión Española (21 puntos)

Fecha 27: Colo Colo (L)

Fecha 28: D. Limache (V)

Fecha 29: O’Higgins (L)

Fecha 30: Coquimbo U. (V)

Deportes Limache (22 puntos)

Fecha 27: U. de Chile (V)

Fecha 28: U. Española (L)

Fecha 29: U. La Calera (V)

Fecha 30: D. La Serena (L)

Everton (23 puntos)

Fecha 27: vs. Cobresal (V)

Fecha 28: vs. A. Italiano (V)

Fecha 29: vs. Iquique (L)

Fecha 30: vs. O’Higgins (V)

Tabla de posiciones de la Liga de Primera