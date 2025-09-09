La Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo se está volviendo un verdadero dolor de cabeza para el fútbol chileno. La reciente carta de Azul Azul a Pablo Milad, pidiendo la suspensión del encuentro volvió a dejar en el aire la disputa del Superclásico.

Dicha situación fue analizada por el comentarista de Los Tenores de Radio ADN, Danilo Díaz, quien no tuvo reparos en criticar a la dirigencia azul y a la misma ANFP. Respecto a la dura misiva contra el timonel del fútbol chileno, el periodista fue tajante y apuntó que las bases benefician al organismo rector y de paso criticó la gestión de Michael Clark.

“¿A qué va Michael Clark, como buena parte de los presidentes del Consejo de Presidentes, a comer membrillo cuando se discuten las bases? Porque las bases no lo avalan para nada. Las bases le dan la razón a la ANFP, pero ¿dónde está el problema?”, reflexionó el periodista.

La Supercopa se ha convertido en una pesadilla para la ANFP (Photosport).

En esa línea, Díaz apuntó contra el directorio de la ANFP al que calificó de “pusilánime” al ceder constantemente ante las presiones de suspender los partidos: “Colo Colo Centenario, ¿quiere cambiar la localidad?, ¿quiere cambiar el partido? Se le suspende el partido con Iquique. Después la Católica tenía que jugar con Ñublense en Santa Laura, ‘es que estábamos complicados’, bueno, ‘juegue sin público en Santa Laura’ no se podía… bueno, se suspende, se aplaza el partido”, expuso.

“Entonces, cuando tú tienes esa conducción, cuando le quitas el piso a tus ejecutivos y cuando al final depende de cómo te lleves o cómo te pillaron, y en esas relaciones te pasa esto, o sea, el ANFP, teniendo la razón, está bien atrapada, porque Universidad de Chile, bueno, le va a decir, le suspendieron el partido a Colo Colo, le suspendieron el partido a Palestino, le suspendieron el partido a la Católica”, disparó Diaz.

¿Se juega o no la Supercopa?

Pese a la insistencia de Universidad de Chile de postergar el encuentro por la cercanía de su duelo ante Alianza Lima en Copa Sudamericana, la ANFP no echó pie atrás y fijó el Superclásico de la Supecopa ante Colo Colo el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura.