El propietario de Santiago Wanderers sacó un comunicado donde se lanzó contra las autoridades por perder la localía de la Copa Intercontinental Sub 20.

Este miércoles un balde de agua fría recibió Santiago Wanderers tras el anuncio que la Copa Intercontinental Sub 20 se disputará en España, favorendiendo al Real Madrid con la localía, pese a que le correspondía al equipo chileno.

Así lo dio a conocer esta mañana la Conmebol, donde confirmaron que este partido se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid.

Esto no cayó nada bien en el cuadro Caturro, pues querían ser locales en el Elías Figueroa de Valparaíso, jugando en casa ante los europeos como los cuatro últimos campeones de la Copa Libertadores Sub 20.

Los descargos de Santiago Wanderers

Tras la noticia, desde el elenco porteño sacaron un comunicado en el que se dirigió a los hinchas el propietario y presidente Reinaldo Sánchez, que se lanzó contra las autoridades por las trabas que le han puesto a Wanderers para ejercer su localía en Playa Ancha.

“Esto que estamos viviendo hoy es, literalmente, la crónica de una muerte anunciada. Hace una semana, cuando se debatía si podíamos recibir a la U. de Chile, advertimos con mucha claridad que se estaba dando una señal nefasta, porque si seguíamos achicándonos y prohibiendo todo, íbamos a pagar las consecuencias”, comenzó diciendo.

“Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera, porque por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, agregó Sánchez.

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Luego, continuó con sus descargos apuntando específicamente a la delegación presidencial de Valparaíso: “La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático. Nos encontramos con informes negativos para todo, con bajas de aforo que son un chiste y con una incapacidad tremenda para organizar eventos masivos de verdad. La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad, esa forma de entender el deporte a la larga impacta en la sociedad y tiene consecuencias directas, como esta”.

Reinaldo Sánchez se descargó por el cambio de localía de la Copa Intercontinental Sub 20.

Además, aclaró que la decisión final no pasa por el club pese a que hicieron los esfuerzos para tener este partido internacional en el ‘Puerto Principal’.

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“Como dirigencia agotamos todas las opciones, nunca dependió directamente de nosotros, pero sí nos preocupamos de dar todas las facilidades para regalarle una fiesta a los wanderinos y a la ciudad, pero la miopía de algunas personas es muy fuerte, y hoy no nos queda más que dar vuelta la página rápidamente y preparar todo para el viaje a España, donde estamos seguros que de alguna manera u otra habrán wanderinos en las tribunas alentando”, completó.

En síntesis