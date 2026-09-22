El joven delantero fue visto en una fonda en medio de Fiestas Patrias, previo al partido de Audax Italiano contra Colo Colo por Copa Chile.

Uno que disfrutó a concho las Fiestas Patrias fue el futbolista Damián Pizarro, que el reciente fin de semana se le vio en las fondas del Parque O’Higgins aprovechando los días libres que le otorgaron en Audax Italiano.

El formado en Colo Colo que volvió en el último semestre al fútbol chileno, sigue dando que hablar más fuera de la cancha que dentro de ella, pues en el plano futbolístico poco y nada ha aportado a los itálicos.

Hasta el momento ha jugado cinco partidos, ninguno como titular, ha sido suplente en otros dos y no ha podido anotar ni dar asistencias.

Pero en medio de todo este complejo presente deportivo y luego de haber dado une vuelta por Europa sin éxito, pasando por el Udinese y Le Havre, además de Racing de Avellaneda en Argentina, se le vio despreocupado en nuestro 18 de septiembre.

Un seguidor grabó el momento en que se lo encontró bajo la carpa del escenario principal, donde Pizarro estaba bebiendo de un vaso y compartiendo con amigos. Si bien no cruzaron palabras, accedió a hacer un saludo con sus manos.

El instante se comenzó a viralizar en redes sociales, donde generó malestar entre los hinchas de Audax Italiano, mientras que otros usuarios entendieron que el delantero de 21 años estaba en su tiempo libre.

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Mira el VIDEO a continuación:

Lo de Damián Pizarro ya es penoso, yo siempre le tuve fe, grandísimo proyecto pero ya está hermano.



Cerebro totalmente consumido y fundido por la mala junta y creerse flaite, pronto quizás en que se le verá.



Si fuéramos un club serio, rescisión de contrato, y adiós. pic.twitter.com/tG4DDm5sVL — Nico (@24nnic0) September 22, 2026

Cabe recordar que Damián Pizarro está a préstamo en Audax Italiano hasta junio de 2027, cuando debería regresar al Udinese en Italia.

Este martes a las 20:30 horas, el oriundo de La Pintana se reencontrará con Colo Colo en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

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En síntesis