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Fútbol Chileno

VIDEO: Sorprenden a Damián Pizarro en las fondas y esta fue su reacción

El joven delantero fue visto en una fonda en medio de Fiestas Patrias, previo al partido de Audax Italiano contra Colo Colo por Copa Chile.

Damián Pizarro fue sorprendido en las fondas del Parque O'Higgins. (Foto: Photosport)
Damián Pizarro fue sorprendido en las fondas del Parque O'Higgins. (Foto: Photosport)

Uno que disfrutó a concho las Fiestas Patrias fue el futbolista Damián Pizarro, que el reciente fin de semana se le vio en las fondas del Parque O’Higgins aprovechando los días libres que le otorgaron en Audax Italiano.

El formado en Colo Colo que volvió en el último semestre al fútbol chileno, sigue dando que hablar más fuera de la cancha que dentro de ella, pues en el plano futbolístico poco y nada ha aportado a los itálicos.

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Hasta el momento ha jugado cinco partidos, ninguno como titular, ha sido suplente en otros dos y no ha podido anotar ni dar asistencias.

Pero en medio de todo este complejo presente deportivo y luego de haber dado une vuelta por Europa sin éxito, pasando por el Udinese y Le Havre, además de Racing de Avellaneda en Argentina, se le vio despreocupado en nuestro 18 de septiembre.

Un seguidor grabó el momento en que se lo encontró bajo la carpa del escenario principal, donde Pizarro estaba bebiendo de un vaso y compartiendo con amigos. Si bien no cruzaron palabras, accedió a hacer un saludo con sus manos.

El instante se comenzó a viralizar en redes sociales, donde generó malestar entre los hinchas de Audax Italiano, mientras que otros usuarios entendieron que el delantero de 21 años estaba en su tiempo libre.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que Damián Pizarro está a préstamo en Audax Italiano hasta junio de 2027, cuando debería regresar al Udinese en Italia.

Este martes a las 20:30 horas, el oriundo de La Pintana se reencontrará con Colo Colo en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile 2026.

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En síntesis

  • Damián Pizarro fue grabado en las fondas del Parque O’Higgins durante Fiestas Patrias.
  • Cero goles y asistencias suma en cinco partidos jugados por Audax Italiano.
  • Martes a las 20:30 horas enfrentará a Colo Colo por Copa Chile 2026.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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