Curicó Unido no logra levantar en la Primera B. El cuadro Albirrojo decidió poner fin al proceso de Emiliano Astorga. Mauricio Benavente dirigió como interino en la caída por 3-1 frente a San Luis en el estadio Municipal de Molina por la fecha 25 del Campeonato de Primera B.

La situación del cuadro curicano es compleja, pues marcha en el penúltimo lugar con 24 puntos. Hoy está fuera de descenso, pues tiene cinco puntos más que Santiago Morning. Sin embargo, el cuadro Microbusero busca revertir una sanción de ocho unidades y para aquello fue al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Más arriba, se encuentra Deportes Santa Cruz con 26 unidades. A Curicó Unido le quedan cinco partidos, donde cada unidad será clave para lograr la permanencia. En ese sentido, en la directiva buscan un cambio y tendrían listo a su nuevo DT, quien llega en modo “bombero” para evitar el descenso.

Según informó el medio MCU, Damián Muñoz está muy cerca de regresar al club. “Damián Muñoz retornaría al Curi. El técnico curicano tendría todo acordado para asumir la dirección técnica albirroja. Mañana debería ser anunciado por el club”, reportaron.

Un DT que ya dirigió en el Campeonato de Primera B 2025

Muñoz tuvo un último paso por San Luis entre enero e inicios de julio del presente año. El entrenador fue desvinculado tras caer por 4-1 ante Deportes La Serena en los octavos de final vuelta de la Copa Chile.

Damián Muñoz viene de dirigir a San Luis. (Foto: Photosport)

En el torneo de Ascenso, pese a que venía en un bajón de resultados, no tenía una mala campaña, ya que el Canario era sexto hasta su salida sumando 20 puntos. Hoy el equipo quillotano es octavo, dos puestos por debajo que cuando estaba Damián.

El entrenador tiene una linda historia en el club, como exjugador de la institución y el DT que consiguió un histórico tercer lugar en la temporada 2022 de Primera División, lo cual le permitió al club jugar por primera vez la Copa Libertadores.